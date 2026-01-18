Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Serie A Femminile, continua la 10ª giornata: occhi puntati sul big match Inter-Juve

Oggi alle 10:04Calcio femminile
Alessandra Stefanelli

La 10ª giornata di Serie A Women si completa domenica con tre sfide che promettono spettacolo e punti pesanti, sia in chiave vertice che nella lotta per la salvezza.

Ad aprire il programma alle 12:30 sarà Roma-Sassuolo. Le giallorosse, attuali capoliste, vogliono consolidare il primato e ripartire con decisione dopo i recenti impegni ravvicinati. Il Sassuolo, invece, è chiamato a una prova di carattere per provare a risalire la classifica e interrompere un momento complicato.

Alle 15:00 spazio a Ternana Women-Lazio, sfida che mette in palio punti fondamentali soprattutto per le padrone di casa, ultime in graduatoria e a caccia di una scossa. La Lazio, in piena corsa per la zona alta, cercherà continuità e un successo esterno per restare agganciata al treno europeo.

Il big match di giornata è però Inter-Juventus, in programma alle 15:30 all’Arena Civica. Una sfida dal grande fascino tra due squadre separate da pochi punti: le nerazzurre vogliono dare continuità al loro percorso, mentre le bianconere puntano a un colpo pesante per avvicinarsi ulteriormente alla vetta. Un confronto che può dire molto sugli equilibri del campionato.

Serie A Women, 10ª giornata
Sabato 17 gennaio
Parma-Milan 0-0
Fiorentina-Genoa 1-1
45+4' Severini (F), 90+1' Georgsdottir (G)
Napoli Women-Como Women 0-0
Domenica 18 gennaio
Roma-Sassuolo ore 12:30
Ternana Women-Lazio ore 15:00
Inter-Juventus ore 15:30 (diretta RaiSport e RaiPlay)

Classifica - Roma 22, Fiorentina 18*, Juventus 17, Como Women 16*, Inter 15, Lazio 15,, Milan 14*, Napoli Women 14*, Sassuolo 9, Parma 8*, Genoa 7*, Ternana Women 4

*una gara in più

