Poche occasioni e tanto equilibrio: Udinese-Napoli è ancora sullo 0-0 all'intervallo

Dopo 45 minuti è ancora 0-0 tra Udinese e Napoli.

Scelte e spartito

Runjaic per contenere il Napoli schiera un 3-5-2 più conservativo con Bertola che scala sulla linea a cinque di centrocampo al posto dell'infortunio Ehizibue e il ritorno di Kristensen in difesa. Conte, invece, proprio un solo cambio nonostante in Champions League si sia vista una squadra senza energie: dentro Spinazzola per Olivera a sinistra, poi tutti confermati, compreso il tridente Neres-Hojlund-Lang. E dopo dieci minuti è proprio quest'ultimo che manca di un soffio all'appuntamento col gol, anticipato di un soffio dal rientro di Bertola a due passi da Okoye.

Quanti duelli

Che Udinese-Napoli sarebbe stata una partita fatta di duelli lo si poteva intuire e il copione rispetta le aspettative. Ne viene fuori un match non di certo spettacolare, con poche occasioni da gol fin qui. Hojlund è tra i migliori della formazione di Conte, ma fa più da rifinitore e non ha palloni buoni in area. Dall'altro lato prova ad accendersi un paio di volte Zaniolo, senza risultati. Nel finale Piotrowski di testa manda di poco fuori. Il primo tempo si chiude sullo 0-0.