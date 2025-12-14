Sassuolo, Laurienté: "In gol alla mia prima azione, spero di farne due la prossima volta"

Armand Laurienté, attaccante del Sassuolo, analizza ai microfoni di DAZN il pareggio per 2-2 col Milan: "Il gol è arrivato alla mia prima azione, è stata un'azione di squadra e sono molto contento. Potevo farne anche due, spero di farlo la prossima volta. La nostra è una squadra di qualità, alla fine c'erano tanti spazi. Lavoriamo per questo, sono contento".