Sassuolo, Laurienté: "In gol alla mia prima azione, spero di farne due la prossima volta"
Armand Laurienté, attaccante del Sassuolo, analizza ai microfoni di DAZN il pareggio per 2-2 col Milan: "Il gol è arrivato alla mia prima azione, è stata un'azione di squadra e sono molto contento. Potevo farne anche due, spero di farlo la prossima volta. La nostra è una squadra di qualità, alla fine c'erano tanti spazi. Lavoriamo per questo, sono contento".
Editoriale di Luca Calamai Date una Lazio vera al miracoloso Sarri. Il tocco di braccio di Simeone era da rigore. La Juve non vende ma la scelta dei proprietari sembra più un dovere che un piacere. Una domenica da grandi: rischia più il Napoli
