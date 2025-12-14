Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
La Fiorentina fa la partita ma Orban trova il vantaggio su un errore della difesa: è 0-1 al 45'

La Fiorentina fa la partita ma Orban trova il vantaggio su un errore della difesa: è 0-1 al 45'
© foto di Federico De Luca 2025
Niccolò Righi
Oggi alle 15:53Serie A
Niccolò Righi

Termina 0-1 il rimo tempo della sfida salvezza tra Fiorentina ed Hellas Verona. Ospiti che partono forte trovando subito la traversa con Bernede, ma con il passare dei minuti sono i viola a prendere in mano il pallino del gioco. Sul finale però una disattenzione della retroguardia di casa e del portiere De Gea consente a Orban di segnare la rete del vantaggio

La prima azione della partita arriva dopo 5 minuti ed è subito clamorosa: Bernede riceve in area da Mosquera e lascia partire un destro potentissimo che si stampa sulla traversa interna prima di rimbalzare abbondantemente fuori dalla linea di porta. La Fiorentina risponde al 18’ con un bellissimo lancio dalle retrovie che pesca Kean sul filo del fuorigioco: l’attaccante viola lascia rimbalzare la palla e prima di calciare di prima intenzione con un sinistro che finisce di pochissimo sopra la traversa. Al 28’ azione in fotocopia per la Fiorentina: ancora un lancio illuminante di Fagioli pesca Kean che dopo essersi liberato con forza dalla marcatura del difensore calcia con potenza trovando la respinta di Montipò.

Verona che al 35’ è costretto a togliere l’infortunato Giovane per mettere in campo Gift Orban. Al 38’ altra azione pericolosa della Fiorentina tutta in orizzontale, con Gudmundsson che dopo essersi accentrato serve Mandragora, il quale calcia forte ma non angolato e la palla viene respinta dall’estremo difensore scaligero. Un po’ a sorpresa, l’Hellas Verona passa in vantaggio al 42’ con un contropiede innescato da Al Musrati che sfrutta una retroguardia gigliata scopertissima e innesca Orban. Il tedesco prende vantaggio su Ranieri, vede De Gea posizionato male, e lascia partirei un destro non particolarmente potente ma sufficiente per battere il portiere spagnolo e portare i suoi in vantaggio all’intervallo.

Editoriale di Luca Calamai Immagine box laterale di Luca Calamai Date una Lazio vera al miracoloso Sarri. Il tocco di braccio di Simeone era da rigore. La Juve non vende ma la scelta dei proprietari sembra più un dovere che un piacere. Una domenica da grandi: rischia più il Napoli
