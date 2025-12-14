Orban porta il Verona in vantaggio. Difesa viola scopertissima e De Gea immobile: 0-1 al 42'
Si sblocca la gara al Franchi e l’Hellas Verona passa in vantaggio sulla Fiorentina: lancio in profondità di Al Musrati che pesca Gift Orban. La difesa viola è scopertissima e il tedesco calcia dopo essersi involato in solitaria lascia partire in tiro dal limite che pesca un De Gea completamente impreparato
