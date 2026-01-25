Serie A Women, 11ª giornata: questo pomeriggio, fari puntati su Como Women-Inter

Nel pomeriggio di ieri, si è ufficialmente alzato il sipario sull'11ª giornata del campionato di Serie A Women, che ha visto la Fiorentina scivolare fuori dalla zona di classifica che vale la qualificazione in Europa, dopo il ko subito in casa della Lazio, che, avendo agganciato le viola in classifica, ha centrato il terzo posto forte dello scontro diretto. Quest'oggi, si partirà alle 12.30, ma i fari sono accesi su Como Women-Inter, che si giocherà a Meda - campo del Renate, formazione di Serie C - in diretta Raisport.

A concludere il turno, ma nella giornata di lunedì, la sfida della Juventus che riceverà la visita del Parma, chiamato a fare punti per la zona salvezza, dove in due lunghezze sono raccolte ben quattro compagini.

Di seguito, il quadro del turno:

SERIE A WOMEN, 11ª GIORNATA

Già giocata

Lazio-Fiorentina 3-0

29' Goldoni (L), 36' Piemonte (L), 61' [aut.] Curmark (F)

Domenica 25 gennaio

Ore 12:30 - Milan-Ternana Women

Ore 12:30 - Genoa-Roma

Ore 15:00 - Como Women-Inter (diretta Raisport)

Ore 12:30 - Sassuolo-Napoli Women

Lunedì 26 gennaio

Ore 18:00 - Juventus-Parma

Classifica - Roma 25, Inter 18, Lazio 18*, Fiorentina 18*, Juventus 17, Como Women 16, Milan 14, Napoli Women 14, Sassuolo 9, Parma 8, Genoa 7, Ternana Women 7

*una gara in più