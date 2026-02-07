Che gol di McTominay: lo scozzese ammutolisce il "Ferraris". Napoli avanti 2-1 sul Genoa
120 secondi. Tanto è bastato al Napoli per ribaltare la sfida del "Ferraris" contro il Genoa. A far ammutolire Marassi ci pensa Scott McTominay che, dopo aver fatto sedere Malinovskyi, calcia con potenza dalla distanza trovando l'angolino dove Bijlow non può arrivare.
