Mantova-Bari 2-1, le pagelle: Mancuso interrompe il digiuno, pugliesi troppo timidi
Risultato finale: Mantova-Bari 2-1
MANTOVA
Bardi 6 - Incolpevole sull’inzuccata vincente di Odenthal, per il resto chiamato a svolgere semplicemente ordinaria amministrazione.
Meroni 6 - Sigla il classico gol dell’ex raccogliendo la respinta incerta di Cerofolini. Subito dopo perde la marcatura di Odentehal che firma il pareggio. Per il resto prestazione positiva concedendo poco altro agli avversari Dal 68’ Radaelli 6.5 – Il suo ingresso garantisce maggiore spinta ed intraprendenza ai virgiliani, non è un caso che sia suo l’assist che permette a Mancuso di firmare il gol partita.
Cella 6.5 - Costretto ad usare le cattive per fermare Rao lanciato verso la porta. L’unico momento in cui perde il duello con gli avversari per il resto si mostra autoritario anticipando gli attaccanti pugliesi.
Castellini 6 - Nella sua zona si mostra molto preciso e attento mettendo la museruola agli esterni pugliesi. Conferisce il suo apporto alla fase offensiva virgiliana dando sempre una possibilità ai compagni in fase di appoggio.
Dembelè 5.5 – Mette la corsa e il fisico al servizio del Mantova, impreciso e precipitoso sotto porta sprecando due occasioni limpide per segnare.
Trimboli 6.5 - Tutti i palloni passano dalle sue parti ispirando la manovra offensiva dell’undici di Modesto. Non sempre preciso ma generosità e aggressività sono elementi fondanti della sua partita. Mette lo zampino sul primo gol, crea pericoli con cross dalla destra.
Kouda 6.5 – Autore di alcuni strappi nella linea mediana del campo in grado di spaccare le linee avversarie. Elemento interessante, mette al servizio corsa e fisicità rilevante. Non sempre lucido ma si rivela un fattore.
Goncalves 6 – Alterna una buona prima parte di gara molto arrembante, ad una seconda parte in cui viene contenuto bene dagli esterni del Bari.
Ruocco 5.5 - Qualche buona giocata in avvio a cui contrappone molta imprecisione nei sedici metri avversari. La volontà non gli fa difetto ma viene contenuto nell’imbuto degli ospiti. Dal 77’ Buso 6.5 - Il suo ingresso conferisce un cambio di passo al Mantova, protagonista del forcing che permette di portare a casa il successo.
Marras 6 - Parte bene creando grattacapi attraverso il suo perenne movimento. Con il passar del tempo la difesa del Bari gli prende le misure neutralizzandolo. Dal 68’ Bragantini 6 - Con il suo dinamismo crea disagio alla difesa del Bari.
Mensah 6 – Ingaggia duelli rusticani con Odenthal e Mantovani. Gli viene annullato un gol dubbio, nella ripresa si innervosisce finendo per scontrarsi nel muro difensivo avversario. Dal 77’ Mancuso 7- Entra e firma un gol di fondamentale importanza interrompendo il digiuno di gol che durava dallo scorso ottobre.
Francesco Modesto 7 - La sua squadra ha cambiato radicalmente faccia dal suo arrivo. Preme per tutta la gara creando le condizioni per portare a casa il successo, decisivi i cambi.
BARI
Cerofolini 5.5 - Incerto sulla punizione di Trimboli dal quale scaturisce il gol di Meroni. Nella ripresa salva su Mancuso ma nulla può sull’incornata dell’attaccante virgiliano
Cistana 6.5 – Sicuramente il migliore della retroguardia per letture e capacità di far ripartire l’azione. Sfiora il gol con un destro a giro al tramonto della prima frazione.
Odenthal 6.5 – Si presenta siglando la rete del vantaggio ma gli viene annullato. Poco dopo è abile a firmare il pareggio vincendo il duello con Meroni. Nella sua area ingaggia un duello Dal 57’ Mantovani 5.5 - Al suo esordio proprio davanti il suo ex pubblico soffre la fisicità di Mancuso, il quale si procura occasioni per segnare, alla terza lo anticipa nettamente.
Pucino 5.5 - Soffre nel finale la spinta del Mantova proprio nella sua zona di competenza. Non è un caso che la rete arriva proprio da quella fetta di campo.
Dickmann 6 – Gara principalmente votata alla fase difensiva. Cerca di limitare gli avversari con grande applicazione facendosi vedere poco in avanti
Verreth 6.5 – Mette lo zampino sulla rete del momentaneo pareggio dei pugliesi. Suo l’assist al bacio sul secondo palo trasformato da Odenthal. Un autentico baluardo in fase di non possesso per i compagni.
Braunoder 5.5 – Si fa vedere poco nella zona nevralgica del campo spesso sovrastato dai dirimpettai avversari. Dal 86’ Maggiore sv.
Dorval 5.5 - Esplora poco la fascia sinistra in fase offensiva. Perde spesso i duelli con gli esterni del Mantova, costretto nella ripresa ad abbassarsi molto.
De Pieri 5 - Non si vede quasi mai nel primo tempo, ovvero fino a quando Longo lo tiene in campo. Dal 46’ Piscopo 5 - Combina poco di più rispetto al compagno, poco servito in una squadra che pensa principalmente a difendersi.
Rao 5.5 - Quanche spunto sporadico e nulla più per il numero 17 mai in grado di accendersi. Dal 67’ Esteves 5.5 - Combina poco messo raramente nelle condizioni di incidere
Moncini 5.5 - Perde tutti i duelli con i difensori del Mantova anche se di palloni giocabili ne arrivano pochi per lui. Dal 67' Cuni 5.5 Solo un tiro da dentro l'area e poco più.
Moreno Longo 5 - La sua squadra reagisce allo svantaggio degli avversari ma concede il pallino del gioco al Mantova nella ripresa. Quello di Cesena è parso un episodio isolato.