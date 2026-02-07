Rigore in Genoa-Napoli, Massa aveva assegnato il rinvio dal fondo: la spiegazione

Passano soltanto tre minuti, ma il Napoli deve subito inseguire a Genova: uscita di Meret, contatto con Vitinha e calcio di rigore siglato poi da Malinovskyi, senza esitazione.

Dagli studi di DAZN l'ex arbitro Luca Marelli ha svelato che la revisione al VAR da parte dell'arbitro Davide Massa è stata necessaria perché, contrariamente da quanto fosse sembrato in presa diretta, il direttore di gara non aveva assegnato inizialmente il calcio di rigore.

Questa la sua ricosstruzione: "Massa non aveva assegnato il calcio di rigore, ma calcio di rinvio. Quindi non è stato un rigore assegnato e poi fatto revisionare, Massa non aveva assegnato nulla ed è stato velocemente richiamato al VAR da Di Bello ed ha assegnato il penalty. Rivedendo i replay l'uscita di Meret è fuori tempo". Corretta dunque l'assegnazione del penalty, nonostante Vitinha accentui trascinando il piede fin prima del contatto.