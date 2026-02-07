Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Sudtirol, Castori: "Mi aspettavo questa partita, tanto equilibrio e rispetto"

Oggi alle 18:06Serie B
Matteo Selli

L'allenatore del Sudtirol Fabrizio Castori ha parlato in conferenza stampa al termine della sfida contro la Carrarese terminata con il risultato di 0-0. Di seguito le sue parole riportate da FCS TV:

"È stata la partita che mi aspettavo, conoscendo la Carrarese e conoscendo noi. Una gara combattutissima, tirata, secondo me bella, sotto tutti i punti di vista. C'era l'attenzione per i ribaltamenti di fronte. Quindi è stata una partita a cui comunque il risultato rende onore per l'impegno che ci hanno messo i 22 ragazzi in campo. Le difese sono state molto attente, però diciamo che quando uno non fa gol è facile fare questa considerazione. Però era difficile oggi che una squadra superasse l'altra perché appunto c'era molto equilibrio, molta attenzione. Le due squadre si sono rispettate molto secondo me, rispettandosi hanno concesso poco"

