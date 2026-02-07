Bari, Longo: "Chi non è preoccupato è uno stolto, calo vistoso nella ripresa"

Arriva la seconda sconfitta consecutiva del Bari, sconfitto in pieno recupero al "Danilo Martelli" per 2-1 inaugurando nel peggiore dei modi una settimana che dovrà dire molto per il futuro della squadra pugliese. Al termine del confronto ha parlato il tecnico Moreno Longo ai microfoni di Tuttobari.com

"La squadra, nel primo tempo, ha tenuto bene il campo. Sapevamo che la partita sarebbe stata di questo stampo, spezzettata e ricca di duelli. Il secondo tempo non mi è piaciuto, c'è stata un'evidente differenza fisica tra le due squadre. Ho visto troppi giocatori sulle gambe, è una problematica che andrà gestita. La differenza è sul piano fisico, dal punto di vista dell'atteggiamento i ragazzi hanno dato tutto. Questo è un fattore preoccupante perché ora arrivano diverse partite ravvicinate". Riguardo al futuro ha aggiunto: "In queste settimane avremo più lavoro di recupero perché abbiamo tempistiche veramente strette. Andrà in campo chi ci dà la sensazione di star meglio e chiedere un sacrificio ad alcuni giocatori che dovranno prodigarsi. Ci siamo abbassati nel secondo tempo per cercare di aiutare diversi giocatori dal punto di vista fisico. Chi non è preoccupato di questa situazione è uno stolto. Non è tempo di parlare di progetto di gioco. Dobbiamo rimanere attaccati alle altre squadre per tenere il lumicino acceso".

Sulla sessione di mercato andata in archivio ha aggiunto: "Di Cesare ha fatto il massimo che poteva fare rispetto a quello che offriva il mercato. Diversi giocatori non sono voluti venire. Ora bisogna concentrarci su quello che abbiamo"