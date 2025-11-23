Serie B, una rete di Obiang fa sorridere il Monza: 1-0 all'intervallo sul Cesena
Una rete di Obiang nella seconda parte della prima frazione permette al Monza di andare al riposo in vantaggio sul Cesena nel big match della tredicesima giornata di Serie B. La rete nata da una percussione centrale di Azzi che ha spaccato in due gli avversari, allarga a sinistra per Mota Carvalho abile a trovare il perfetto inserimento di Obiang, abile a battere di destro Klinsmann.
Prima di allora il Monza si era reso più pericoloso con Alvarez che non aveva trovato lo specchio della porta romagnola, mentre successivamente al vantaggio brianzolo sono stati Ciofi e Frabotta ad andare vicini al pareggio, ma senza fortuna.
SERIE B, 13ª GIORNATA
Già giocate
Catanzaro-Pescara 3-3
10' Di Nardo (P), 21' Brighenti (C), 37' e 90'+3 Corazza (P), 46' Pittarello (C), 82' Buso (C)
Avellino-Empoli 0-3
17' Elia, 45'+2 Saporiti, 90'+6 Pellegri
Carrarese-Reggiana 0-0
Virtus Entella-Palermo 1-1
45' Tiritiello (V), 58' Pohjanpalo (P)
Padova-Venezia 0-2
9' Busio, 64' [rig.] Yeboah
Bari-Frosinone 2-3
12' Raimondo (F), 21' Verreth, (B), 27' Bracaglia (F), 41' Ghedjemis (F), 45'+3 Castrovilli (B)
Mantova-Spezia 4-1
5' Aurelio (S), 33' Ruocco (M), 58' Cella (M), 81' e 90'+2 Marras (M)
Modena-Sudtirol 0-0
Domenica 23 novembre
Monza-Cesena 1-0
37' Obiang
Lunedì 24 novembre
Ore 20:30 - Sampdoria-Juve Stabia