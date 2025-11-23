La Lazio passa alla mezzora contro il Lecce: assist di Basic, gol di Guendouzi
Alla mezzora di Lazio-Lecce i biancocelesti passano in vantaggio grazie alla rete di Matteo Guendouzi. Basic riesce a mettere al centro prima che la sfera termini sul fondo, Guendouzi in spaccata di destro infila l'angolino alla destra di Falcone.
Editoriale di Luca Calamai Conte si è ripreso il Napoli e la voglia di scudetto. Spalletti e Juve: il matrimonio non funziona. Un Var da rivedere. Dopo Zemanlandia ora c’é Italianolandia. Chivu e Allegri, un pari può bastare?
