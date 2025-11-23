Napoli, il Maradona è un fortino: zero ko nel 2025 in casa, è record in tutta Europa

Il Napoli aveva bisogno di una serata capace di riportare serenità e compattezza dopo due settimane di tensioni seguite al post-Bologna, e la risposta della squadra di Antonio Conte non si è fatta attendere. Al Maradona gli azzurri hanno offerto una prestazione solida, intensa, soprattutto convincente, ribadendo in campo la totale vicinanza al proprio allenatore. Il 3-1 inflitto all’Atalanta di Palladino porta la firma di due giocatori che finora avevano avuto poco spazio ma che hanno saputo sfruttare alla perfezione l’occasione: David Neres, protagonista con una doppietta di qualità e personalità, e Noa Lang, finalmente al primo gol in Serie A con la maglia azzurra.

Il dato che arriva da Opta certifica una tendenza ormai chiara: il Maradona è tornato a essere una fortezza. Il Napoli è infatti l’unica squadra tra i cinque maggiori campionati europei, considerando quelle presenti in entrambe le ultime due stagioni, a non aver mai perso in casa nel 2025. Il bilancio parla di 12 vittorie e 4 pareggi, numeri che testimoniano quanto la spinta del proprio stadio stia diventando un fattore determinante per il gruppo di Conte.

Un aspetto sottolineato, tra l'altro, dallo stesso allenatore nel post-partita: "C'era energia positiva, c'era elettricità in tutto lo stadio. Coinvolgo tutto lo stadio perché secondo me era da un po' che non avvertivamo tutta questa positività e quest'energia. Sono stati bravi i ragazzi, ma al tempo stesso oggi l'ambiente era caldo. E quando c'è questo tipo di ambiente è trascinante. Non era semplice contro una squadra per me molto forte, come l'Atalanta. Abbiamo perso 3-0 qui in casa l'anno scorso. Ci ha portato a fare una partita d'intensità importante".