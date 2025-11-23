Modena, Sottil: "Arbitro troppo permissivo sui cartellini. I gol arriveranno"

Il tecnico del Modena, Andrea Sottil ha commentato il pareggio a reti inviolate ottenuto contro il Sudtirol, in una gara che lascia qualche rammarico agli emiliani per la mole di gioco prodotta. Di seguito le sue parole riprese da Pianetaserieb.it: “L'arbitro è stato troppo permissivo sui cartellini, almeno a mio avviso. Ho fatto i complimenti ai ragazzi per l'ottima prestazione. Il Südtirol è una squadra fastidiosa, arroccata in difesa. A volte queste partite rischi di perderle. Abbiamo avuto occasioni anche nel primo tempo. Cosa è mancato? Che la palla non è entrata, ma io vedo il lato positivo.

La prestazione c’è stata ed è questo che conta. Santoro ha fatto un’ottima partita nei panni di play, ci voleva più struttura davanti alla difesa. La squadra meritava altri due punti, pazienza e andiamo avanti. Oggi meno veloci? Sì. Contro squadre molto basse con il Südtirol, la palla la devi muovere velocemente. Manca un attaccante? Io sono contentissimo di quelli che ho, lavorano sodo per migliorarsi. Hanno tutto per andare in doppia cifra, i gol arriveranno”.