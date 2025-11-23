Fiorentina, Goretti: "Abbiamo finalmente dimostrato di essere squadra, bravo Vanoli"

Segnali di ripresa da parte della Fiorentina, al secondo pareggio consecutivo dopo quello prima della sosta nello scontro diretto con il Genoa. Nella giornata di ieri, infatti, la formazione allenata da Paolo Vanoli ha fermato sull'1-1 la Juventus. Gara tesa e nervosa, con i bianconeri avanti con Kostic sul finire del primo tempo. Grande reazione dei viola nella ripresa, che portato al pareggio nei primi minuti firmato da Mandragora. Un punto che non modifica di molto la classifica, ma che di certo induce all'ottimismo in vista dei prossimi impegni sia di campionato che di Conference League.

Un risultato accolto bene anche dalla dirigenza nella persona di Roberto Goretti, direttore sportivo gigliato. Di seguito le sue dichiarazioni nel post partita, ai canali ufficiali del club: "In quella che per Firenze è "la partita", abbiamo finalmente dimostrato di essere squadra. È stato molto bravo il mister a entrare subito dentro a certe situazioni, adesso però sta a tutti dimostrare nelle prossime 26 di campionato".

Goretti, che sta ricoprendo questo importante ruolo da qualche settimana e cioè dopo le dimissioni di Daniele Pradé, chiude così il suo intervento: "Essere squadra, aiutarsi, essere compatti e avere fiducia nel compagno: sono tutte cose che non devono mai mancare".