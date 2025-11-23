Fiorentina-Juventus, Calvarese 'boccia' Doveri: "Troppe interruzioni, rigore episodio chiave"
"Serata al di sotto dei suoi standard per Daniele Doveri, in una partita molto tesa e ricca di interruzioni, soprattutto nel primo tempo". Inizia così l'analisi di Gianpaolo Calvarese sull'arbitraggio di Fiorentina-Juventus, dalle colonne di Tuttosport. "L’episodio chiave - prosegue l'ex arbitro - è il rigore prima concesso per il contatto tra Pablo Marì e Vlahovic e poi revocato. Dopo aver assegnato il penalty dal campo, Doveri viene richiamato all’On Field Review dal VAR Guida che gli mostra al monitor una trattenuta dell’attaccante serbo sul difensore avversario precedente al fallo da rigore dell’ex Monza; e l’arbitro inverte la decisone".
"Giusti i gialli per Fagioli e McKennie nel primo tempo: il primo interrompe un possibile contropiede di Locatelli, il secondo entra duramente su Ranieri. Dopo il cartellino giallo per il classe 2001, Doveri invita lo speaker del Franchi a un annuncio per interrompere i cori discriminatori nei confronti di Vlahovic.
Nel finale - in chiusura - si accende una mischia, con Mandragora che si lamenta dopo un intervento di Cabal. Doveri ammonisce entrambi i calciatori coinvolti. Poco dopo lo stesso ex Verona rischia per un fallo su Pongracic, ma l’arbitro decide di non estrarre il secondo giallo, in linea con la soglia disciplinare adottata per tutta la partita. Dalla panchina Parisi eccede con le proteste, venendo ammonito. Giusto il giallo per Miretti a pochi secondi dalla fine per un fallo su Fortini".
Guelfi e Ghibellini la trasmissione che strizza l'occhio al calcio attraverso argomenti leggeri passando per la cucina la cronaca la attualità e la politica.