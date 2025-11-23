Vaciago sulla Juve: "Con un punto a partita, fuori dalla lotta scudetto in 3 settimane"

"La Juve è un'equazione che Luciano Spalletti non è ancora riuscito a risolvere". Comincia così il fondo di Guido Vaciago per Tuttosport, riguardo al match pareggiato ieri dai bianconeri per 1-1 sul campo della Fiorentina. Altra prestazione sottotono, che allontana ulteriormente la vetta. "Non può non essere chiaro ai giocatori che la "lotta scudetto", ambizione dichiarata da Spalletti e condivisa da tutti, può sfumare nel giro di tre settimane al ritmo di un punto a partita", puntualizza Vaciago.

Proseguendo con la media punti che sta tenendo attualmente, la Juve chiuderebbe il campionato a quota 61/62: un punteggio utile per qualificarsi alla Conference League, non certo per entrare nelle prime quattro. In tal caso, sarebbe un disastro sportivo ma soprattutto economico che si aggirerebbe tra i 100 e i 120 milioni. "Anche se siamo a Novembre - indica Vaciago -, la Juve è già con le spalle al muro. Spalletti può aiutare i giocatori, ma devono trovare dentro di sé la forza per svoltare".

Critiche alla squadra senza peli sulla lingua, ma anche ad altri due aspetti del match del Franchi: "Doveri, in collaborazione con il Var Guida, combina un pastrocchio: assegna un rigore (che sembra proprio esserci) per poi ripensarci al video. Vlahovic è stato insultato in modo razzista e la cosa è nauseante. Sentire ancora il fetore dell'ignoranza ammorbare gli spalti di uno stadio, nel 2025, è il segnale che la battaglia è ancora da vincere".