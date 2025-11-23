Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Vaciago sulla Juve: "Con un punto a partita, fuori dalla lotta scudetto in 3 settimane"

Vaciago sulla Juve: "Con un punto a partita, fuori dalla lotta scudetto in 3 settimane"TUTTO mercato WEB
Oggi alle 10:38Serie A
Paolo Lora Lamia

"La Juve è un'equazione che Luciano Spalletti non è ancora riuscito a risolvere". Comincia così il fondo di Guido Vaciago per Tuttosport, riguardo al match pareggiato ieri dai bianconeri per 1-1 sul campo della Fiorentina. Altra prestazione sottotono, che allontana ulteriormente la vetta. "Non può non essere chiaro ai giocatori che la "lotta scudetto", ambizione dichiarata da Spalletti e condivisa da tutti, può sfumare nel giro di tre settimane al ritmo di un punto a partita", puntualizza Vaciago.

Proseguendo con la media punti che sta tenendo attualmente, la Juve chiuderebbe il campionato a quota 61/62: un punteggio utile per qualificarsi alla Conference League, non certo per entrare nelle prime quattro. In tal caso, sarebbe un disastro sportivo ma soprattutto economico che si aggirerebbe tra i 100 e i 120 milioni. "Anche se siamo a Novembre - indica Vaciago -, la Juve è già con le spalle al muro. Spalletti può aiutare i giocatori, ma devono trovare dentro di sé la forza per svoltare".

Critiche alla squadra senza peli sulla lingua, ma anche ad altri due aspetti del match del Franchi: "Doveri, in collaborazione con il Var Guida, combina un pastrocchio: assegna un rigore (che sembra proprio esserci) per poi ripensarci al video. Vlahovic è stato insultato in modo razzista e la cosa è nauseante. Sentire ancora il fetore dell'ignoranza ammorbare gli spalti di uno stadio, nel 2025, è il segnale che la battaglia è ancora da vincere".

Articoli correlati
De Laurentiis rinviato a giudizio, Vaciago: "La Juve sì, il Napoli no: qualcuno spieghi... De Laurentiis rinviato a giudizio, Vaciago: "La Juve sì, il Napoli no: qualcuno spieghi perché"
L'attacco di Vaciago: "Per ora pensiamo al Mondiale, poi serviranno riforme vere"... L'attacco di Vaciago: "Per ora pensiamo al Mondiale, poi serviranno riforme vere"
Vaciago su Tuttosport: "Spalletti ha riagganciato al satellite il navigatore juventino"... Vaciago su Tuttosport: "Spalletti ha riagganciato al satellite il navigatore juventino"
Altre notizie Serie A
Antonio Cabrini: "Roma da scudetto e il problema della Juve è la società. E la Nazionale..."... Antonio Cabrini: "Roma da scudetto e il problema della Juve è la società. E la Nazionale..."
Vaciago sulla Juve: "Con un punto a partita, fuori dalla lotta scudetto in 3 settimane"... Vaciago sulla Juve: "Con un punto a partita, fuori dalla lotta scudetto in 3 settimane"
Ciao Tom, manca pure Jerry: Dumfries out nel primo derby senza Theo Ciao Tom, manca pure Jerry: Dumfries out nel primo derby senza Theo
Fiorentina, Goretti: "Abbiamo finalmente dimostrato di essere squadra, bravo Vanoli"... Fiorentina, Goretti: "Abbiamo finalmente dimostrato di essere squadra, bravo Vanoli"
Mai una gioia League: Fiorentina e altre 10 in Europa non hanno mai vinto Mai una gioia League: Fiorentina e altre 10 in Europa non hanno mai vinto
Bartolozzi: "Forse il miglior Bologna di sempre: per ora, meglio di quello dello... Bartolozzi: "Forse il miglior Bologna di sempre: per ora, meglio di quello dello scudetto"
Fusi: "Il Torino ha dimostrato di essere in crescita. Col Como sarà una partita da... Fusi: "Il Torino ha dimostrato di essere in crescita. Col Como sarà una partita da gustare"
Polverosi: "Fiorentina, finalmente una squadra. Juve ordinaria e senza qualità in... Polverosi: "Fiorentina, finalmente una squadra. Juve ordinaria e senza qualità in mediana"
Editoriale di Luca Calamai Immagine box laterale di Luca Calamai Conte si è ripreso il Napoli e la voglia di scudetto. Spalletti e Juve: il matrimonio non funziona. Un Var da rivedere. Dopo Zemanlandia 0ora c’é Italianolandia. Chivu e Allegri, un pari può bastare?
Le più lette
1 Torino-Como, le probabili formazioni: quanti forfait Baroni. Addai si candida per un posto
2 Inter-Milan, le probabili formazioni: torna la coppia Lautaro-Thuram, Allegri con Pulisic
3 Conte si è ripreso il Napoli e la voglia di scudetto. Spalletti e Juve: il matrimonio non funziona. Un Var da rivedere. Dopo Zemanlandia 0ora c’é Italianolandia. Chivu e Allegri, un pari può bastare?
4 Lazio-Lecce, le probabili formazioni: Sarri col tridente formato da Zaccagni, Dia e Isaksen
5 Serie A, 12^ giornata LIVE: Roma con Ferguson, Chivu sceglie la ThuLa
Ora in radio
Repliche 00:00Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
Guelfi e Ghibellini 11:05Guelfi e Ghibellini
Guelfi e Ghibellini la trasmissione che strizza l'occhio al calcio attraverso argomenti leggeri passando per la cucina la cronaca la attualità e la politica.
Repliche 13:05Repliche
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 Serie A, 12^ giornata LIVE: Roma con Ferguson, Chivu sceglie la ThuLa
Immagine top news n.1 Allegri dice che sarà una partita meravigliosa. La formazione del Milan incuriosisce
Immagine top news n.2 Chivu si affida a Lautaro e Thuram? Inter-Milan è un derby d’alta quota
Immagine top news n.3 Serie A, la classifica aggiornata e le probabili formazioni della 12^ giornata
Immagine top news n.4 La prima Atalanta di Palladino non convince. Nonostante una buona reazione contro il Napoli
Immagine top news n.5 Il Napoli si ritrova dopo le polemiche: il 3-1 all'Atalanta è una grande dimostrazione per Conte
Immagine top news n.6 Conte spiega le polemiche: "Sono senza maschere e a qualcuno non piace. I media parlano, noi lavoriamo"
Immagine top news n.7 De Laurentiis chiude le polemiche di casa Napoli: "Bravo Conte a riprendere in mano la squadra"
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Non solo derby: come Milan e Inter programmano il mercato di gennaio Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Guendouzi e il possibile addio alla Lazio a gennaio: tutti i retroscena
Immagine news podcast n.2 Così Antonio Conte ha già ricompattato il gruppo Napoli dopo le sfuriate
Immagine news podcast n.3 Perché all'Italia è andata molto bene al sorteggio dei playoff Mondiali
Immagine news podcast n.4 Tutto sulle 4 possibili avversarie in semifinale ai playoff Mondiali dell'Italia
TMW Radio Sport
Immagine news Altre Notizie n.1 Avv. Afeltra: "Caso plusvalenze Napoli, rinvio atto dovuto"
Immagine news Altre Notizie n.2 Inter-Milan, un derby da Scudetto? Il commento degli ospiti
Immagine news Altre Notizie n.3 De Paola: "A Gravina dico: dimettiti. Milan, se Allegri si inceppa nel derby..."
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Antonio Cabrini: "Roma da scudetto e il problema della Juve è la società. E la Nazionale..."
Immagine news Serie A n.2 Vaciago sulla Juve: "Con un punto a partita, fuori dalla lotta scudetto in 3 settimane"
Immagine news Serie A n.3 Ciao Tom, manca pure Jerry: Dumfries out nel primo derby senza Theo
Immagine news Serie A n.4 Fiorentina, Goretti: "Abbiamo finalmente dimostrato di essere squadra, bravo Vanoli"
Immagine news Serie A n.5 Mai una gioia League: Fiorentina e altre 10 in Europa non hanno mai vinto
Immagine news Serie A n.6 Bartolozzi: "Forse il miglior Bologna di sempre: per ora, meglio di quello dello scudetto"
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Reggiana, Charlys: "Punto importante. Le cose più belle il nostro gruppo e i nostri tifosi"
Immagine news Serie B n.2 Avellino, Tutino: "Delusi dal risultato. Non c'è nessun problema nello spogliatoio"
Immagine news Serie B n.3 Palermo, Bani: "Abbiamo perso occasioni sicuramente per la troppa voglia di vincere"
Immagine news Serie B n.4 Serie B, prosegue la 13ª giornata: tre gare in programma domenica
Immagine news Serie B n.5 Monza-Cesena: Mignani prova a fermare la marcia dei brianzoli
Immagine news Serie B n.6 Modena-Sudtirol, sfida tra squadre con obiettivi opposti al Braglia
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Campobasso, Zauri: "Il gruppo è forte e sta crescendo. Guidonia squadra solida"
Immagine news Serie C n.2 Juventus Nex Gen, Brambilla: "A Terni sarà una partita tosta contro una squadra esperta"
Immagine news Serie C n.3 Serie C, prosegue la 15ª giornata: in campo le U23, occhi puntati su Cosenza-Benevento
Immagine news Serie C n.4 Capuano furioso dopo Casarano-Giugliano: "L’FVS è una presa in giro, così non si può andare avanti"
Immagine news Serie C n.5 Gallo carica il Vicenza: "A Brescia per ottenere il massimo, siamo sulla strada giusta"
Immagine news Serie C n.6 D. Rossi: "Sono tornato in C solo per il Foggia. Questa piazza mi è rimasta dentro"
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Quote risultato esatto Inter Milan
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Inter-Milan, il derby che può valere la vetta infiamma San Siro
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Lazio-Lecce: Sarri cerca continuità, ma occhio ai salentini in trasferta
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Serie A Women, 7ª giornata: oggi fari accesi su Como Women-Roma e Juve-Fiorentina
Immagine news Calcio femminile n.2 Juventus Women, Canzi: "Con la Fiorntina gara cruciale, dobbiamo ridurre il gap con loro"
Immagine news Calcio femminile n.3 Roma Femminile, Rossettini: "Contro il Como Women con voglia di riscatto dalla Champions"
Immagine news Calcio femminile n.4 Come Women, Sottili: "Bel momento, ma attenzione: con la Roma vietato abbassare la guardia"
Immagine news Calcio femminile n.5 Serie A Women, 7ª giornata: Ternana e Parma non vanno oltre il pari a reti bianche
Immagine news Calcio femminile n.6 Serie A Women, 7ª giornata: il Napoli Women ora 2° in classifica. Genoa battuto in rimonta
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.164 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Totò Schillaci, il campione e l'uomo raccontato dalla figlia Jessica Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 I quattro schiaffi con la Norvegia potrebbero essere un grande vantaggio…