Monza-Cesena: Mignani prova a fermare la marcia dei brianzoli

E’ il piatto più prelibato della 13^ giornata di serie BKT la sfida in programma alle ore 17.15 al U Power Stadium tra Monza e Cesena. Di fronte senza alcun dubbio le due squadre più in forma del campionato: i brianzoli si presentano dalle sei vittorie consecutive che gli hanno consentito di balzare in testa alla graduatoria, dopo un avvio di campionato incerto che aveva fatto traballare la panchina del proprio tecnico. Dall’altra i bianconeri hanno conquistato quattro delle ultime sei partite mantenendosi nei quartieri alti della graduatoria. Solo tre punti di margine fra il primo posto a 26 punti del Monza e i 23 del Cesena momentaneamente in quarta posizione. I biancorossi hanno un successo in più rispetto ai bianconeri, 8 contro 7 ed un pareggio in meno 2 rispetto ai 3 dei romagnoli. Riguardo ai gol fatti ne ha fatti di più il Cesena 19 contro 17 ma la difesa migliore è quella del Monza 7 reti al passivo contro i 13 degli avversari. Parità assoluta negli scontri diretti 11 vittorie per parte e 10 pareggi nei 32 precedenti. Dirige il confronto Giuseppe Mucera di Palermo.

Come arriva il Monza- Paolo Bianco deve fare a meno dello squalificato Keita balde, che va ad aggiungersi ai lungo degenti Anton e Forson. Fuori anche Gavazzi e Brorsson mentre torna tra i convocati Alvarez Nel 3-4-2-1 davanti a Thiam spazio alla linea difensiva composta da Ravanelli, Izzo e Carboni. Sulla destra Ciurria e Birindelli si giocano un posto mentre su quella mancina pochi dubbi sulla presenza di Azzi come quella in mediana di Obiang e Pessina. Sulla trequarti Colpani e Caprari a supporto di Dany Mota

Come arriva il Cesena- Sull’altra sponda Michele Mignani deve fronteggiare l’assenza di Bisoli ed Amoran torna disponibile Magni. Nel consueto 3-5-2 Ciofi, Zaro e Mangraviti saranno la linea difensiva davanti a Klinsmann. Ciervo e Frabotta gli esterni, si giocano un posto Bastoni e Francesconi nel ruolo di mezzala destra al fianco del play Castagnetti e Berti. In avanti Cristian Shpendi sarà affiancato verosimilmente da Blesa.