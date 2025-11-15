Funaro a Nyon, La Repubblica (ed. Firenze): "Il progetto Franchi dalla Uefa"
"Funaro andrà a Nyon, il progetto del Franchi sul tavolo dell'Uefa": titola così questa mattina in prima pagina La Repubblica, per quanto riguarda l'edizione di Firenze. Sul progetto del restyling dello stadio, al centro di non poche polemiche per quanto riguarda le tempistiche, si spalanca la luce della speranza Uefa.
Giovedì la sindaca Sara Funaro, l'assessora allo sport Letizia Perini, la direttrice generale Lucia Bartoli, l'ingegner Alessandro Dreoni, una delegazione viola e i progettisti di Arup incontreranno in Svizzera l'Uefa per pianificare le prossime mosse intorno all'impianto del Nervi.
