Bonny esclusivo in apertura alla Gazzetta dello Sport: "Pazzo dell'Inter"
"Pazzo dell'Inter": così Bonny nell'intervista esclusiva rilasciata alla Gazzetta dello Sport in edicola quest'oggi. Il quotidiano rosa apre con le dichiarazioni dell'attaccante nerazzurro: "La maglia di Eto'o in regalo e il nerazzurro nel destino. Vorrei la fame di Lautaro e muovermi come Thuram. Che bello il derby, sarà una battaglia".
Comolli e la Juve - "Il mercato bianconero lo decidono gli algoritmi". Il nuovo ad bianconero è stato l'ospite principale di Hudl Performance Insights 2025, conferenza di alto livello sull'uso dei dati al servizio del calcio. E ha parlato della sua esperienza che adesso ha portato a Torino.
