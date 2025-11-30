Marcolin: "Roma-Napoli si giocherà anche sui nervi. Gasperini e Conte possono osare"

È il giorno del big match dell’Olimpico, la notte che può dire molto sulle ambizioni stagionali di Roma e Napoli. Gli azzurri arrivano nella Capitale con il vento in poppa: due vittorie consecutive, una risalita importante sia in campionato che in Champions e, soprattutto, la sensazione di aver trovato finalmente equilibrio e identità grazie al recente cambio di modulo voluto da Antonio Conte. La difesa a tre e il tridente offensivo hanno ridato brillantezza e intensità a una squadra che oggi si presenta all’Olimpico con convinzione rinnovata.

A fotografare il momento è anche Dario Marcolin, ex centrocampista del Napoli e oggi opinionista per DAZN, che legge così la sfida: “È una partita molto equilibrata. Il Napoli si è ripreso cambiando modulo contro l’Atalanta e ha confermato l’assetto in Champions. Con la difesa a tre e i tre attaccanti diventa una squadra diversa”.

Di fronte, però, ci sarà una Roma capolista che in casa ha costruito gran parte della propria forza. L’impatto di Gasperini è stato devastante, trasformando i giallorossi in una delle vere sorprese dell’alta classifica. Marcolin avverte: “All’Olimpico la Roma ha sempre fatto bene. Sarà una partita fisica, giocata anche sui nervi. Con i risultati delle altre già acquisiti, gli allenatori potrebbero osare qualcosa in più”.