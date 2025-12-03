L'Udinese si allena davanti ai tifosi: seduta a porte aperte prevista per sabato mattina
L'Udinese ha comunicato poco fa tramite i propri profili social che sabato, alla vigilia della partita contro il Genoa, dalle 11.30 di mattina, aprirà i cancelli del centro sportivo Bruseschi. Un modo per ringraziare i tifosi per la vicinanza mostrata e per permettere ai sostenitori bianconeri di caricare la squadra. A fine seduta è prevista una sessione di foto e autografi con i giocatori.
