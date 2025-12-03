Rivera ai funerali di Pietrangeli: "Altro che numero 10, lui era il numero 1. Basta quello"

Gianni Rivera, ex leggenda del Milan, che ha vinto anche un Europeo ed è arrivato in finale al Mondiale, ha rilasciato un'intervista ai microfoni di Sky Sport per ricordare Nicola Pietrangeli, scomparso qualche giorno fa, in occasione del suo funerale: "Ha rappresentato il tennis e il mondo sportivo. Quando ci siamo incontrati la prima volta mi ha detto: 'Sei fortunato, non sapevo cosa scegliere tra il tennis e il calcio e ho scelto il tennis'".

Era il numero 10 del tennis?

"Sì... Anzi, era il numero uno. Basta quello".

È stato il primo nostro connazionale a vincere un trofeo dello Slam. Due le sue affermazioni al Roland Garros, nel 1959 e nel 1960. Questo suo primato è durato fino al 26 gennaio di quest'anno, quando Sinner lo ha superato diventando il primo italiano a vincere tre Slam, con le due vittorie agli Australian Open e quella agli US Open, prima dell'affermazione a Wimbledon che lo ha portato a quota quattro. Pietrangeli è stato anche il capitano della prima Coppa Davis vinta dall'Italia nel 1976, l'unica messa in bacheca dalla nostra Nazionale del tennis prima delle ultime tre consecutive. L'ex tennista ha vinto anche per due volte gli Internazionali d'Italia ed è arrivato a essere il numero 3 del ranking mondiale. Importante anche il suo successo nel doppio al Roland Garros nel 1959 insieme a Orlando Sirola.