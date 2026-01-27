I ministri Abodi e Piantedosi: "Per Euro 2032 stadi italiani più accoglienti e moderni"

Si sta perfezionando alla Corte dei Conti l’iter del decreto del Ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, di concerto con il Ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi, in attuazione di quanto previsto dal Decreto-legge n. 96/2025 art.9 ter comma 4, che permette di assicurare la conformità delle sedi italiane designate a ospitare gli europei di calcio EURO32. Lo comunicano in una nota congiunta i Ministri dell'Interno e per lo Sport e i Giovani.

Il decreto, fanno sapere i due dicasteri, stabilisce specifiche norme tecniche per la sicurezza, l’accessibilità e la fruibilità degli stadi di nuova costruzione, che potranno essere applicate anche per gli impianti già esistenti o in fase di riqualificazione, candidati a ospitare la competizione.

Questa disciplina si allinea ai più moderni standard internazionali e introduce significative novità in termini di accoglienza, accessibilità, inclusione e partecipazione. Tra queste la possibilità di modulare l’altezza dei separatori divisori, di avvicinare gli spettatori al terreno di gioco e di prevedere la loro libera circolazione nelle aree adiacenti gli ingressi ai singoli settori. Per garantire la massima sicurezza all’interno degli stadi, unitamente all’utilizzo dei più moderni strumenti tecnologici e di rilevazione visiva, è possibile prevedere uno o più locali “Control Room” che oltre a permettere di avere una visione complessiva, totale e diretta della zona di attività sportiva e di quella dedicata agli spettatori, assicurino adeguate condizioni di comfort e spazio.