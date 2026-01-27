Anche Parma e Cagliari su Noslin: ma un addio alla Lazio non è così scontato

Stando a quanto scrive oggi LaLazioSiamoNoi.it, il Parma avrebbe fatto un sondaggio per Tijjani Noslin, attaccante della Lazio e che al momento ha perso posizioni con l'acquisto di Maldini. I crociati però, non sarebbero l'unica squadra interessata, difatti Cagliari, Torino, Fiorentina e Monaco si sarebbero fatte avanti negli ultimi giorni per l'attaccante biancoceleste.

Il finale di mercato potrebbe riservare sorprese, dunque situazione da seguire nei prossimi giorni: val la pena ricordare che proprio Parma e Cagliari stanno trattando lo scambio tra Cutrone e Luvumbo. Sempre secondo il portale biancoceleste, Noslin vorrebbe giocarsi le sue possibilità, ma la Lazio lo avrebbe messo sul mercato e se dovesse arrivare la giusta cifra, una sua partenza sarebbe molto probabile.