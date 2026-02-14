Spalletti spera nel recupero di Thuram: l’alternativa è Koopmeiners

La Juventus, ieri, si è allenata in vista della sfida contro l’Inter e dalla seduta di venerdì non sono arrivate buone notizie. Infatti, Khéphren Thuram ha subito una botta e adesso è in dubbio per il match di oggi. Questa mattina, il francese farà un provino per capire se potrà essere della partita o meno. Nel frattempo, Koopmeiners è in preallarme ma un’altra soluzione potrebbe essere quella di abbassare McKennie e inserire sulla trequarti uno tra Miretti e Boga. La Juventus, stamani, si ritroverà al Jtc e dopo la rifinita raggiungerà Milano in pullman. Quella di ieri, inoltre, è stata una giornata speciale visto che alla Continassa è arrivato John Elkann. L’ad di Exor si è intrattenuto con Comolli, Chiellini e Modesto e ha avuto modo anche di parlare con la squadra e con Spalletti. Elkann ha voluto caricare la squadra in vista delle sfide contro l’Inter e contro Galatasaray.

La carica di Locatelli.

Manuel Locatelli ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara contro l’Inter, sottolineando che questa settimana senza impegni è servita alla Juventus per ricaricarsi: “È stata una settimana dove abbiamo recuperato energie fisiche e mentale. Siamo carichi, pronti e non vediamo l'ora di giocare". Il capitano della Juventus ha poi spiegato che la squadra ha maturato una maggiore esperienza e crede di più nei suoi mezzi: “Sappiamo tutti l'importanza della partita di domani e conosciamo la loro forza.sappiamo la loro forza, hanno un grande allenatore e giocano insieme da tanto tempo e sono maturi. A noi è mancata un po' questa maturità, alcune partite doveva vincerle, anche partite sporche. Siamo più consapevoli e abbiamo fiducia. Dobbiamo avere questa personalità e fare un grande partita domani". Locatelli ha anche spiegato che è stato felice ritrovare Boga che aveva conosciuto ai tempi del Sassuolo: “È stato bello ritrovarlo perchè abbiamo vissuto anni importanti, eravamo più giovani e immaturi. Credo possa darci una grande mano, è forte nell'uno contro uno, può determinare le partite. Era quello che il mister gli diceva sempre a Sassuolo, si deve convincere di quello che può fare. Sono felice per lui”. Il numero 5 juventino ha anche parlato delle condizioni di Khéphren Thuram: “Sta bene e vediamo domani (oggi ndr). Io non sono l'allenatore e farà le scelte il mister. Per Koop non è facile quando si arriva alla Juve, bisogna stargli vicino, si sta impegnando tanto e ha grande qualità e sta lavorando bene. Domani chi giocherà farà una grande prestazione perchè sono partite che si preparano bene". Infine, Locatelli si è orgoglioso di essere il capitano della Juventus: “Essere capitano della Juve, oltre ad essere uno sei sogni più grandi è una responsabilità che ho quotidianamente. Resto umile e disponibile con gli altri, un capitano vero deve dare l'esempio con tutti e cerco di farlo anche in famiglia".

Dubbio Thuram.

Per la sfida contro l’Inter, Luciano Spalletti è pronto ad affidarsi ai suoi uomini di riferimento. La Juventus dovrebbe disporsi con il 4-2-3-1, modulo che garantisce equilibrio tra i reparti. Tra i pali spazio a Di Gregorio, chiamato a guidare la linea arretrata. Sulla corsia destra difensiva agirà Kalulu, mentre al centro Kelly farà coppia con Bremer, mentre sul lato mancino verrà confermato Cambiaso. In mezzo al campo toccherà a Locatelli dettare i tempi della manovra. Al suo fianco resta il dubbio legato a Thuram che non è al meglio e al suo posto potrebbe toccare a Koopmeiners. Sulla linea offensiva alle spalle della punta centrale rientrerà Conceicao. Con lui dovrebbero partire dal primo minuto McKennie e Yildiz. I tre avranno il compito di sostenere l’azione e creare superiorità. Come riferimento offensivo iniziale è favorito David. Openda rappresenterà un’alternativa a gara in corso. Anche Boga potrebbe trovare spazio dalla panchina. Non è escluso che Spalletti valuti una soluzione con Boga e Yildiz insieme. Una scelta che renderebbe la Juventus ancora più offensiva contro l’Inter.