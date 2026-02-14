Serie B, Cesena-Venezia: obiettivo riscatto. La capolista cerca punti pesanti al "Manuzzi"

Terzo incontro in una settimana per Cesena e Venezia, avversarie alle 19.30 al "Manuzzi" in occasione della 25esima giornata del campionato di Serie B. Entrambe le squadre saranno chiamate a risollevarsi dopo le sconfitte rimediate nel turno infrasettimanale: a dirigere il confronto sarà il sig. Galipò della sezione AIA di Firenze.

COME ARRIVA IL CESENA - Mister Mignani è stato chiarissimo nella conferenza stampa della vigilia definendo il momento attuale dei bianconeri come "uno dei più difficili della stagione", ma non poteva essere altrimenti considerando le tre sconfitte rimediate nelle ultime quattro gare, con l'unica eccezione data dal successo casalingo della scorsa settimana contro il Pescara (2-0). Ottavi in classifica con 37 punti in coabitazione con il Modena, i romagnoli dovranno a tutti i costi provare a rialzare la testa per non rischiare di compromettere ulteriormente il proprio piazzamento nei Playoff. Out lo squalificato Francesconi, mentre sono da valutare le condizioni di Olivieri e Shpendi: qualora dovessero farcela, saranno loro a partire dal primo minuto in attacco nel consueto 3-5-2.

COME ARRIVA IL VENEZIA - La battuta d'arresto contro il Modena ha stupito un po' tutti, ma per fortuna degli arancioneroverdi c'è subito un'immediata opportunità per provare a tornare a correre al comando della classifica. Primi con 50 punti, a +1 sul Frosinone e +2 sul Monza, gli uomini di Giovanni Stroppa andranno a caccia della quinta vittoria consecutiva in trasferta, dove in campionato non perdono dalla sfida con il Catanzaro disputata il 2 novembre. Out Casas e Bjarkason, mentre sarà regolarmente a disposizione Yeboah: nel 3-5-2 iniziale, è comunque probabile la riproposizione di Adorante e Lauberbach nel reparto avanzato.