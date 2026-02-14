Serie B, Modena-Carrarese: al 'Braglia' in palio punti pesantissimi
Oggi pomeriggio, alle ore 15, il Modena affronta la Carrarese nella venticinquesima giornata di Serie B (sesta di ritorno). I gialloblù cercano di dare continuità all'impresa di Venezia, mentre i toscani arrivano in Emilia a caccia di punti vitali per non perdere il treno playoff. A dirigere l'incontro sarà l'arbitro Mario Perri della sezione di Roma 1.
COME CI ARRIVA IL MODENA - La squadra di Andrea Sottil si presenta a questo appuntamento con il morale alto grazie alla vittoria corsara sul campo della capolista Venezia, un risultato che ha blindato la posizione in piena zona playoff. Tuttavia, il rendimento interno resta il vero nodo da sciogliere: la vittoria in casa manca addirittura dallo scorso 2 novembre (3-0 alla Juve Stabia) e i tifosi si aspettano oggi il ritorno ai tre punti tra le mura amiche.
Dal punto di vista della formazione, Sottil deve rinunciare agli infortunati Pyyhtiä (lesione al quadricipite) e Sersanti (lesione al bicipite femorale). Torna però a disposizione Zampano dopo il turno di stop. Restano diversi ballottaggi, soprattutto sulle fasce dove scalpita Beyuku (in gol a Venezia), e in difesa con il duello Dellavalle-Nieling. In attacco si va verso la conferma del duo De Luca-Defrel, con pezzi pregiati come Pedro Mendes e Ambrosino pronti a subentrare.
COME CI ARRIVA LA CARRARESE - La Carrarese di Antonio Calabro attraversa un momento di appannamento: un solo punto conquistato nelle ultime tre gare e il distacco dalla zona playoff che è salito a 7 lunghezze. Il dato più preoccupante riguarda però il rendimento esterno, con ben 5 sconfitte nelle ultime 6 trasferte.
Oggi i gialloverdi devono fare a meno degli infortunati Salamon, Bouah e Rohui. Calabro cercherà di invertire la rotta puntando sulla solidità difensiva e sulla voglia di riscatto del gruppo, affidandosi probabilmente a un modulo speculare a quello dei padroni di casa per limitare le fonti di gioco canarine.