Serie B, Palermo-Entella: rosanero favoriti, ma attenzione ai liguri

Palermo e Virtus Entella si affronteranno oggi alle ore 15 allo stadio Renzo Barbera nel match valido per la 25^ giornata del campionato di Serie B. Di fronte due squadre con obiettivi molto diversi: i rosanero sono pienamente in corsa per i playoff e occupano il quarto posto con 45 punti, a cinque lunghezze dalla capolista Venezia. I liguri, invece, sono a caccia di punti pesanti per allontanarsi dalla zona playout. La gara sarà diretta da Ivano Pezzuto della sezione di Lecce, coadiuvato dagli assistenti Di Gioia e Niedda e dal IV Uomo Lovison. Al VAR ci saranno Serra e Di Vuolo.

COME ARRIVA IL PALERMO - Il Palermo si presenta alla sfida contro l'Entella forte di una striscia impressionante di 12 risultati utili consecutivi. L'ultima sconfitta risale all'8 novembre scorso, quando la squadra di Filippo Inzaghi cadde sul campo della Juve Stabia. Nell'ultimo turno i siciliani hanno strappato un punto nel rocambolesco 3-3 contro la Sampdoria grazie al gol di Ceccaroni al 93’. Per il match odierno il tecnico ha convocato 24 giocatori: resta in dubbio Peda, che proverà almeno a partire dalla panchina.

COME ARRIVA L’ENTELLA - La Virtus Entella arriva a Palermo con il morale alto dopo il convincente successo casalingo per 3-1 contro il Cesena. Una gara indirizzata già nel primo tempo con il gol di Karic al 26’, prima del raddoppio firmato da Cuppone al 52’. Dopo la rete di Cerri che aveva riaperto il match, è stato Tirelli all’83’ a chiudere definitivamente i conti. La squadra di Gianluca Chiappella spera ora di dare continuità ai risultati per allontanarsi dalla zona calda e fare un balzo avanti importante.