Serie B, Catanzaro-Mantova: le aquile per spiccare il volo. Cercano punti i virgiliani

Il Nicola Ceravolo aprirà questo pomeriggio ore 17.15 le sue porte per dar vita al confronto tra Catanzaro e Mantova, gara valida per la 25^ giornata di serie BKT per chiudere una vera e propria maratona, contraddistinta fra tre partite in una settimane. Per le Aquile questa stagione finora è stata vissuta sulle montagne russe, fatta di cicli positivi uniti ad altrettanti negativi. Le due vittorie consecutive conseguite con Reggiana e Pescara hanno permesso di mettersi alle spalle un brutto mese di gennaio, riportandosi al 5^ posto. I virgiliani stanno lottando nelle parti basse della classifica da inizio campionato; con l’arrivo di Francesco Modesto sono arrivate due vittorie, tre sconfitte e due pareggi quindi si cerca una continuità per uscire dalle sabbie mobili. Per lui quello odierno sarà un derby personale contro il Catanzaro avendo giocato ed allenato a Rende e Crotone. Dirige il confronto Andrea Zanotti di Rimini coadiuvato dagli assistenti Giacomo Monaco di Termoli e Matteo Pressato di Latina. Quarto ufficiale Enrico Gemelli di Messina. Al Var Marco Monaldi di Macerata Avar Giacomo Paganessi di Bergamo.

Come arriva il Catanzaro - Alberto Aquilani deve fare a meno di Cissè, Oudin e Seha mentre torna fra i convocati Pittarello. Nel tradizionale 3-4-2-1 Cassandro, Antonini e Brighenti potrebbero essere messi a protezione di Pigliacelli. Sulle fasce agiranno Favasuli e D’Alessandro affiancati in mediana da Pontisso e Petriccione. Sulla trequarti Liberali e Nuamah a supporto di bomber Iemmello.

Come arriva il Mantova - Sull’altra sponda Francesco Modesto deve fare a meno dello squalificato Cella che va ad aggiungersi a Bonfanti e Bianay mentre Falletti è fuori per scelta tecnica. Dovrebbe schierare uno speculare 3-4-2-1 con qualche novità rispetto a Reggio Emilia, in difesa ci sarà da capire chi sarà il sostituto di Cella. Meroni e Castellini avranno come compagno di reparto uno fra Maggioni e Paoletti nel trio difensivo davanti a Bardi. Sulle fasce spazio a Radaelli a destra mentre Goncalves potrebbe essere insidiato da Benaissa. Il Reparto completato da Trimboli e Wieser. Sulla trequarti agiranno Ruocco e Marras a supporto di Mensah.