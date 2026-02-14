Serie B, Sampdoria-Padova: blucerchiati in ripresa, al "Ferraris" per il 6° risultato utile di fila

Terzo incontro in una settimana per le formazioni impegnate nel campionato di Serie B. Al "Ferraris", alle ore 15, la Sampdoria ospita il Padova in occasione della 25esima giornata del torneo cadetto: entrambe le squadre arrivano a questa gara col sorriso grazie agli ultimi risultati positivi. A dirigere il confronto sarà il sig. Luca Zufferli della sezione AIA di Udine.

COME ARRIVA LA SAMPDORIA - Reduci dal pirotecnico pareggio casalingo per 3-3 contro il Palermo, i blucerchiati vanno alla ricerca del sesto risultato utile consecutivo per allontanarsi ulteriormente dalla zona più calda della classifica. Ora al 14° posto con 26 punti, a +2 sulla Reggiana, i liguri tenteranno di far valere anche il "fattore campo" (l'ultimo ko interno risale alla gara con il Mantova del 2 novembre) per agganciare i rivali odierni e, al tempo stesso, tenere a debita distanza le dirette rivali per la salvezza. Per quanto riguarda il probabile schieramento, Gregucci dovrebbe affidarsi al 3-4-2-1 con Begic e Pierini a supporto di Brunori.

COME ARRIVA IL PADOVA - Il turno infrasettimanale ha consegnato ai biancoscudati tre punti che mancavano da un mese: l'1-0 sulla Carrarese ha dato gran fiducia alla truppa di Andreoletti, incappata in tre sconfitte nelle prime sei gare del 2026 ma comunque ancora saldamente in controllo della situazione, alla luce dell'attuale undicesimo posto con 29 punti, cinque in più rispetto alla Reggiana che ad ora sarebbe la prima squadra coinvolta nel Playout. Due opzioni sul tavolo per quel che concerne il modulo, 3-4-2-1 con Di Mariano trequartista o 3-5-2 con la coppia offensiva formata da Buonaiuto e Bortolussi.