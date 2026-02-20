Big ai box. Il punto su Dybala, Bremer, Lautaro dopo la settimana di coppe europee

La settimana di coppe europee ha dato i suoi verdetti per quanto riguarda i risultati in campo, ma non solo. Sono molti i giocatori che - al netto delle prestazioni e dei risultati delle proprie squadre - devono fare i conti con i rispettivi problemi fisici. Facciamo il punto in vista della giornata di campionato ormai alle porte.

Qui Juventus. Dopo il pesante ko di Champions League contro il Galatasaray, la Juventus prepara la gara contro il Como di sabato: ieri Bremer e David hanno lavorato a parte: i controlli a cui si è sottoposto il brasiliano, uscito dopo mezz’ora di gioco della sfida di Champions, sono risultati negativi e non hanno evidenziato nulla di grave. Il difensore sarà quindi valutato giorno dopo giorno. Il canadese è fermo per un’infiammazione nella zona dell’inguine e al momento sembrano poche le speranze di vederlo in campo nella gara di sabato, considerando anche la sua assenza nella gara di martedì scorso.

Qui Inter. La squadra nerazzurra è rientrata in Italia dopo la sconfitta in Norvegia contro il Bodo/Glimt. I nerazzurri sono atterrati ieri e nella giornata di oggi è in programma l'unica seduta prima della partenza per Lecce, dove sabato affronteranno i salentini in campionato. In Salento saranno assenti Dumfries, Calhanoglu (fermato da infortunio e squalifica), Barella (anche lui squalificato) e anche Lautaro Martinez. Per l'argentino il problema è al polpaccio e le sue condizioni saranno più chiare dopo gli esami clinici previsti nella giornata di oggi. Restano infine da valutare anche le condizioni di Zielinski, uscito acciaccato dalla sfida in Norvegia.

Qui Roma. Niente coppe questa settimana per la Roma, ma arrivano comunque aggiornamenti riguardo le condizioni di Paulo Dybala. L'attaccante argentino è fuori da inizio febbraio a causa di un problema al ginocchio che gli ha già fatto saltare le gare di campionato contro Udinese, Cagliari e Napoli. Sebbene in un primo momento fosse trapelata anche l'ipotesi di un piccolo intervento chirurgico per risolvere i fastidi della Joya, non sembrano in realtà questi i piani della Roma. Non sono infatti previsti alcuni interventi chirurgici per il calciatore. La risonanza magnetica non ha evidenziato problemi curabili con un'operazione e per questo Dybala sta svolgendo il proprio recupero come previsto inizialmente. La notizia dell'operazione si era diffusa dopo che ieri c'era stato un consulto medico a Trigoria. Consulto che sarebbe però stato fatto a Matias Soulé, alle prese ormai da tempo con una fastidiosa pubalgia che non gli permette di scendere in campo per 90 minuti da ottobre.