Milan, ora con Cardinale è tutta un'altra storia: atteso allo stadio per il derby contro l'Inter

Gerry Cardinale di nuovo dalle parti del Milan. Il numero uno di RedBird e proprietario del Diavolo, secondo quanto rivelato dalla Gazzetta dello Sport, è atteso in tribuna a San Siro per il derby di domenica sera contro l'Inter. Un segnale inequivocabile della sua volontà di aumentare la presenza fisica accanto al club rossonero. Si tratterebbe, in tal caso, della terza visita in meno di 50 giorni dopo i blitz di gennaio e metà febbraio (tra Milanello e la Lega). Ma l'imprenditore statunitense ha piani ben più vasti.

Dossier caldi

Sul tavolo di Cardinale restano prioritari due piani che definiranno il futuro del brand del club. In primis la questione stadio, con Milan e Inter chiamate a mettere un punto sul progetto affidato agli studi internazionali Manica e Foster + Partners. Inoltre, avanza l'ambiziosa idea "NBA Europe": Cardinale punta a iscrivere una franchigia con il nome e i colori del Milan nella nuova lega di basket europea targata NBA, prevista per l'autunno 2027. Entro la fine di marzo sono attese le prime offerte non vincolanti per i potenziali proprietari.

Colpi globali

Non solo. Paramount, società partecipata da RedBird, ha recentemente concluso un accordo storico da 94 miliardi di euro per l'acquisizione di Warner Bros Discovery, battendo la concorrenza di Netflix. L’operazione, destinata a perfezionarsi nella seconda metà del 2026, sottolinea la potenza di fuoco del network in cui gravita il Milan. Perciò una vittoria nel derby rappresenterebbe il modo migliore per festeggiare i successi sportivi e finanziari.