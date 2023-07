Accelerata Inter, movimenti Milan, l’Arabia piomba sulla serie A e la rivoluzione Juve

Accelerata improvvisa (anche se attesa) sull’asse Manchester Milano. Per Onana ora la strada è tutta in discesa. L’Inter ha capito che si è alla fine e quindi ha leggermente abbassato le richieste e da 60 è sceso a 55. Il Manchester è salito a 50 e ora basterà un ulteriore passo in avanti, magari con dei bonus per andare a chiudere la trattativa. Questo darà il via alle altre trattative nerazzurre per completare la rosa a disposizione di Inzaghi. Prima si andrà a parlare con il Bayern Monaco, offrendo un indennizzo invece di pagare subito la clausola da 6 milioni di euro, che comunque risolverebbe la questione. E poi formulerà un’offerta per Trubin: 10 milioni di euro più bonus. Una cifra che probabilmente all’inizio non accontenterà immediatamente lo Shakhtar, ma che darà il via alla trattativa.

Contemporaneamente si cercherà anche l’accordo definitivo con il Chelsea per Lukaku. La situazione è piuttosto chiara a tutti ora: il fattore tempo non può non avere un peso e l’Inter sa che oggi le altre due pretendenti (Al Ahli e Juventus) per un motivo o per un altro non sono in grado di convincere una delle due parti. In Arabia Lukaku non vuole andare, anche è chiaramente quella l’offerta più alta ai blues. Nell’altro caso è la Juventus che non può soddisfare il Chelsea, visto che ancora non ha venduto Vlahovic. L’Inter sa di poter sfruttare questo vantaggio e il fatto che il gradimento del giocatore sia sempre stato nerazzurro.

Il Milan ha ufficializzato Pulisic dal Chelsea: contratto fino al 2027 con opzione per un altro anno. Ora riflette se rilanciare nuovamente all’AZ per Reijnders (ultima offerta dei rossoneri è di 19 mln+ 4 di bonus) visto che gli olandesi continuano a non accettare. Ci potrebbe essere anche un’altra strategia: mollare Reijnders e virare nuovamente su Musah, del Valencia. I rossoneri cercano anche un vice-Theo, preferibilmente italiano. Primi contatti per Cambiaso, ma la richiesta della Juventus è di 25 mln ed è quindi ritenuta troppo alta dai rossoneri (sul terzino anche altri club).



Un piccolo/grande terremoto in casa Juventus. Bonucci e gli altri giocatori sul mercato si alleneranno a parte e non parteciperanno alla tournee negli Stati Uniti. Non è giusto definirli fuori rosa ma non faranno parte della Juve della prossima stagione. Insieme a lui McKennie, Zakaria (si continua a lavorare con il West Ham) e anche Arthur, che ora è entrato nel mirino della Fiorentina: intanto come idea, se ci saranno sviluppi vedremo. Bonucci (che aveva avuto richieste dalla Turchia, nel particolare dal Fenerbahce) gradirebbe, per motivi famigliari, rimanere in Italia. Può diventare un’idea per la Lazio, vista la sua esperienza in Champions e il rapporto con Sarri. Certo è che si chiude in maniera brusca il rapporto con uno dei leader juventini, con oltre 500 presenze con la maglia bianconera.

Alla Lazio in attacco ora valutano tre profili: Castellanos (ora al New York City, ultima stagione al Giroona) Mikautadze del Metz (che sono i favoriti in questa corsa) e Admouni del Basilea, che ha costi inferiori rispetto agli altri due. A centrocampo c’è l’ok di Paredes: ora si tratta sull’ingaggio e poi si cercherà una soluzione con il PSG, visto che ha soltanto un anno ancora con i francesi. Tra i più graditi rimane sempre Ricci del Torino.

E’ stata anche la giornata in cui abbiamo toccato con mano l’interesse degli arabi in Serie A: dopo Brozovic e Milinkovic, dopo i tentennamenti di Zielinski oggi sono emersi anche gli interessamenti per Spinazzola e Immobile. Le considerazioni da fare sarebbero molte, ci sono poche righe per esternarle tutte. Di sicuro stanno cambiando le regole del mercato, almeno per il momento.

Ha scelto l’Italia invece Parisi: è arrivato a Firenze, in treno. Farà le visite mediche e poi sarà tutto ufficiale. E nel frattempo a Firenze hanno rinnovato sia Ranieri che Biraghi.

A Roma intanto è arrivato Kristensen, a Bergamo parleranno con gli agenti di Hien, il Genoa non ha ancora chiuso per Gabbia (sul quale c’è anche il Frosinone).

A Salerno piace l’esterno Bradley Locko del Reims, il Bologna cerca Pacifico del Defensor, a Lecce fatta per Venuti della Fiorentina.