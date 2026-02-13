La UEFA premierà il miglior arbitro dell'anno. Rosetti: "Ecco come funziona"

La UEFA si prepara ad introdurre due premi annuali da destinare al miglior arbitro uomo e alla migliore arbitro donna della stagione. Due riconoscimenti che daranno il giusto tributo a quei direttori di gara che dovessero distinguersi per le prestazioni offerte nelle competizioni UEFA e con l'intento di illustrare il ruolo da ambasciatori del gioco e del fair play che svolgono gli arbitri.

Ne ha parlato Roberto Rosetti, responsabile degli arbitri per la UEFA, nel corso del 50° Congresso che si è tenuto a Bruxelles: "Quello degli arbitri è un lavoro impegnativo e spesso poco visibile, ma fondamentale per l'integrità della competizione. I premi che istituiamo riflettono la forte collaborazione della UEFA con le nostre associazioni nazionali e il nostro impegno condiviso". Aggiunge quindi Rosetti: "È sia una celebrazione d'élite che uno sprone per la prossima generazione di ufficiali di gara. Si tratta dell'ultimo passo in una serie di recenti innovazioni, che includono l’iniziativa del “dialogo capitano-arbitro”, ora inserita nelle Regole del Gioco, così come la campagna “Be a Referee!”, che dalla sua introduzione nel 2023 ha contribuito al reclutamento di oltre 50.000 nuovi ufficiali in tutta Europa".

Conclude quindi Rosetti spiegando come sarà assegnato il premio: "Per ciascun premio, il Comitato Arbitrale UEFA compilerà una short list di cinque nomi alla fine di ogni anno solare, valutando le prestazioni sulla base della qualità complessiva delle direzioni di gara. Ogni comitato arbitrale delle 55 federazioni calcistiche nazionali europee avrà un voto; i due arbitri che riceveranno il maggior numero di voti saranno i vincitori dei premi".