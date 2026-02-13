Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenafrosinonelatinalivornomonzanocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Atletico, 4-0 al Barça. Simeone: "La nostra gente ne ha bisogno. Quel passaggio per Lookman..."

Atletico, 4-0 al Barça. Simeone: "La nostra gente ne ha bisogno. Quel passaggio per Lookman..."TUTTO mercato WEB
© foto di Daniele Buffa/Image Sport
Yvonne Alessandro
Oggi alle 00:26Calcio estero
Yvonne Alessandro

"Credo che la nostra gente abbia bisogno di queste partite. Da anni spingono, essendo sempre presenti. Hanno bisogno di match importanti". Così Diego Simeone gongola dopo il 4-0 rifilato al Barcellona da parte del suo Atlético Madrid in una gara d'andata di semifinale di Coppa del Re magistrale. L'allenatore dei rojiblancos ha poi proseguito con l'analisi: "Abbiamo fatto un primo tempo molto buono, interpretando molto bene il gioco. Abbiamo avuto molta incisività e tranquillità nella fase finale della gara. Un primo tempo davvero ottimo".

E ha aggiunto: "Sapevamo che loro non si sarebbero arresi. Hanno la qualità per affrontare qualunque ostacolo si trovino davanti. Così è iniziato il secondo tempo. Abbiamo avuto situazioni che avremmo potuto gestire meglio nella ripresa. Non è stata così simile alla prima frazione. I ragazzi hanno giocato una partita straordinaria", le parole riprese da AS.

""La prestazione di Llorente e Giuliano è stata straordinaria", a proposito della performance del figlio d'arte e del centrocampista dell'Atletico Madrid a tutto campo. Poi Simeone è passato ai marcatori della serata: "Mi è piaciuto tantissimo il passaggio di Julian Alvarez per Lookman. Quella freddezza nel momento cruciale. Ciò parla di umiltà, gerarchia, visione... la vita poi ti ripaga. Ha fatto un secondo tempo di grande sacrificio. Sapevamo di dover rivitalizzare il lavoro degli attaccanti".

Ora il vantaggio dell'Atletico Madrid per la gara di ritorno di Coppa del Re in casa del Barcellona è considerevole: "È chiaro, sappiamo quale avversario andremo ad affrontare. Non possiamo abbassare la guardia. Manca parecchio al ritorno, ma oggi abbiamo regalato una bella gioia alla nostra gente, che se la merita".

Articoli correlati
Julian Alvarez, che succede? Simeone lo difende: "Resta il miglior giocatore dell'Atletico... Julian Alvarez, che succede? Simeone lo difende: "Resta il miglior giocatore dell'Atletico Madrid"
Atletico Madrid, Simeone: "Il Betis ha meritato la vittoria, ci è mancata la lucidità"... Atletico Madrid, Simeone: "Il Betis ha meritato la vittoria, ci è mancata la lucidità"
Atletico Madrid, Simeone su Lookman: "Cercheremo di conoscerci, deve capire la squadra"... Atletico Madrid, Simeone su Lookman: "Cercheremo di conoscerci, deve capire la squadra"
Altre notizie Calcio estero
Atletico, 4-0 al Barça. Simeone: "La nostra gente ne ha bisogno. Quel passaggio per... Atletico, 4-0 al Barça. Simeone: "La nostra gente ne ha bisogno. Quel passaggio per Lookman..."
"Come possono tracciare la linea in 10 minuti": Barcellona, Deco scoppia sul caso... "Come possono tracciare la linea in 10 minuti": Barcellona, Deco scoppia sul caso Cubarsi
Arsenal, occhio al City. Arteta: "Sappiamo quanto sia dura, dominare per lunghi periodi..."... Arsenal, occhio al City. Arteta: "Sappiamo quanto sia dura, dominare per lunghi periodi..."
Il Barcellona reclama, dubbi sul gol tolto a Cubarsi. Fuorigioco semiautomatico in... Il Barcellona reclama, dubbi sul gol tolto a Cubarsi. Fuorigioco semiautomatico in tilt
Barcellona, serve un'impresa al ritorno con l'Atletico. Gol tolto a Cubarsi, Flick... Barcellona, serve un'impresa al ritorno con l'Atletico. Gol tolto a Cubarsi, Flick esplode
Ancelotti e il Brasile, accordo totale per il prolungamento: da sistemare solo i... Ancelotti e il Brasile, accordo totale per il prolungamento: da sistemare solo i documenti
Coppa del Re, Lookman e Alvarez show: l'Atletico schianta il Barcellona, 4-0 al 1°... Coppa del Re, Lookman e Alvarez show: l'Atletico schianta il Barcellona, 4-0 al 1° round
Premier League, Guardiola ride: l'Arsenal non va oltre l'1-1 col Brentford, ora il... Premier League, Guardiola ride: l'Arsenal non va oltre l'1-1 col Brentford, ora il City è a -4
Editoriale di Lorenzo Di Benedetto Immagine box laterale di Lorenzo Di Benedetto Conte-Napoli, è già finita? La Supercoppa vinta non può bastare, ora deve essere salvata la stagione. Bologna e Fiorentina: due crisi diverse ma senza fine. E i viola rischiano il disastro
Le più lette
1 Conte-Napoli, è già finita? La Supercoppa vinta non può bastare, ora deve essere salvata la stagione. Bologna e Fiorentina: due crisi diverse ma senza fine. E i viola rischiano il disastro
2 Rovella: "Fortunato a essere allenato da Thiago Motta. Credeva tanto nei giovani"
3 "Come possono tracciare la linea in 10 minuti": Barcellona, Deco scoppia sul caso Cubarsi
4 13 febbraio 2011, Simeone vince la sua prima di Serie A da allenatore. Contro il Cesena
5 Flachi torna su Brunori: "Mi auguro che si sia arrabbiato. Se segna 10 gol sono felicissimo"
Ora in radio
Repliche 00:00Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
A Tutta C 09:40A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Editoriale 11:00Editoriale
Commenti e approfondimenti con una grande firma del nostro giornalismo.
Dal lunedì al venerdì dalle 11.00 alle 11.30
Primo piano
Immagine top news n.0 Ecco il girone dell'Italia in Nations League: sfida ai cugini d'Oltralpe, a Montella e al Belgio
Immagine top news n.1 Italia, Bonucci: "Girone di Nations League difficile. Obiettivo? Andare più lontano possibile"
Immagine top news n.2 Sorteggio Nations League, finita la cerimonia. Ecco i raggruppamenti, l'Italia non sorride
Immagine top news n.3 Atalanta, almeno un mese di stop per De Ketelaere: che tegola, salta 6 big match
Immagine top news n.4 Spalletti non parlerà prima di Inter-Juve. Al suo posto Locatelli: ecco il perché
Immagine top news n.5 Como, il ds Ludi: "Fabregas focalizzato sul nostro progetto. Nico Paz? Aspettiamo, non dipende da noi"
Immagine top news n.6 Bologna, ecco il primo rinnovo: Santiago Castro prolunga fino al giugno del 2030
Immagine top news n.7 Da Vlahovic a Bastoni, la top 10 degli ingaggi di Serie A: ben 8 arrivano da Inter e Juve
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Sognando un nuovo Huijsen e Yildiz: chi sono i migliori crack della Juventus Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Una giornata di clamorose rivoluzioni sulle panchine di due grandi d'Europa
Immagine news podcast n.2 L'Atalanta ha avuto ragione ancora una volta. Bastava solo aspettare Krstovic
Immagine news podcast n.3 C'è un solo motivo per cui McKennie potrebbe dire addio alla Juventus
Immagine news podcast n.4 Il futuro di Modric dipende da Modric. Ma c'è un segnale chiaro per il Milan
TMW Radio Sport
Immagine news Serie A n.1 Antonio Conte-Napoli, quale futuro? Il commento degli opinionisti
Immagine news Serie A n.2 Anellucci: "Conte-Napoli matrimonio consumato. Sarri sta facendo un miracolo"
Immagine news Serie C n.3 Cuoghi: "Il Vicenza è di un'altra categoria. L'ambiente non ha mai mollato, merita la B"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Gaetano: "Kilicsoy ha portato le pizzette, Luvumbo grande perdita. Pisacane ti fa capire tutto"
Immagine news Serie A n.2 La UEFA premierà il miglior arbitro dell'anno. Rosetti: "Ecco come funziona"
Immagine news Serie A n.3 Rovella: "Fortunato a essere allenato da Thiago Motta. Credeva tanto nei giovani"
Immagine news Serie A n.4 Rinaldi racconta la sua storia fino al Parma: "All'oratorio, poi la chiamata a 14 anni"
Immagine news Serie A n.5 Cassano: "Con Buongiorno il Napoli gioca in 10, è improponibile. Conte? Un genio"
Immagine news Serie A n.6 Braglia: "Como non ancora da Champions, alla Fiorentina inizino a usare la baionetta"
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Flachi torna su Brunori: "Mi auguro che si sia arrabbiato. Se segna 10 gol sono felicissimo"
Immagine news Serie B n.2 Lega B e AIC insieme contro le frodi sportive, Bedin: "Proteggiamo il valore del calcio"
Immagine news Serie B n.3 Dal manto erboso ai nuovi Sky Box: stanziati 5 milioni di euro per il Menti di Castellammare
Immagine news Serie B n.4 Empoli, tegola Ghion in mezzo al campo: lesione di medio grado alla coscia
Immagine news Serie B n.5 Modena, dopo Sersanti si ferma anche Pyyhtia: Sottil rischia di avere la coperta corta
Immagine news Serie B n.6 Dalle due panchine all'Under 18 passando per il rinnovo con la Samp: che 2026 per Diop
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Under23 in Serie C: i talenti da non perdere di Inter, Juventus e Atalanta
Immagine news Serie C n.2 Vicenza, Seeber e il rischio di perdere Gallo: "Sono cose che possono capitate, ma..."
Immagine news Serie C n.3 Serie C, l’Arezzo vince e va in fuga: l’Ascoli si salva all’ultimo e cade il Ravenna
Immagine news Serie C n.4 Nuovo innesto per la difesa dell'AlbinoLeffe: ha firmato il terzino Ferrarini
Immagine news Serie C n.5 La Juventus Next Gen fa tripla cifra: con la Sambenedettese arriva la centesima vittoria
Immagine news Serie C n.6 Poker Juventus NG, vince il Forlì. Pari fra Guidonia e Bra. I risultati nel Girone B
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Pisa-Milan, peggior attacco interno contro miglior difesa esterna
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Bologna-Lazio, i biancocelesti in bianco nelle ultime 5 al "Dall'Ara"
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Napoli-Como, lariani corsari solamente in Serie B
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Juve rimontata dal Wolfsburg, Canzi: "A un passo dalla vittoria, resta l'amaro in bocca"
Immagine news Calcio femminile n.2 Fiorentina, Bartalini: "Esordire in viola e giocare con l'Italia. Questi sono i miei due sogni"
Immagine news Calcio femminile n.3 Anche il Manchester United ipoteca i quarti: 3-0 all'Atletico Madrid in Women's Champions League
Immagine news Calcio femminile n.4 La Juventus illude con Capeta e Vangsgaard, ma alla fine è solo pari a Wolfsburg
Immagine news Calcio femminile n.5 Il procuratore Wasserman coinvolto nel 'Caso Epstein', l'ex stella USA Wambach lo scarica
Immagine news Calcio femminile n.6 Wolfsburg-Juve, le formazioni ufficiali: Capeta subito titolare. C'è l'ex Beerensteyn
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.165 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Robert Acquafresca: il Cagliari e quelle sliding doors Napoli-Lazio mai dimenticate Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Affollamento Champions: qualcuno resterà profondamente deluso! E su CR7…