Atletico, 4-0 al Barça. Simeone: "La nostra gente ne ha bisogno. Quel passaggio per Lookman..."

"Credo che la nostra gente abbia bisogno di queste partite. Da anni spingono, essendo sempre presenti. Hanno bisogno di match importanti". Così Diego Simeone gongola dopo il 4-0 rifilato al Barcellona da parte del suo Atlético Madrid in una gara d'andata di semifinale di Coppa del Re magistrale. L'allenatore dei rojiblancos ha poi proseguito con l'analisi: "Abbiamo fatto un primo tempo molto buono, interpretando molto bene il gioco. Abbiamo avuto molta incisività e tranquillità nella fase finale della gara. Un primo tempo davvero ottimo".

E ha aggiunto: "Sapevamo che loro non si sarebbero arresi. Hanno la qualità per affrontare qualunque ostacolo si trovino davanti. Così è iniziato il secondo tempo. Abbiamo avuto situazioni che avremmo potuto gestire meglio nella ripresa. Non è stata così simile alla prima frazione. I ragazzi hanno giocato una partita straordinaria", le parole riprese da AS.

""La prestazione di Llorente e Giuliano è stata straordinaria", a proposito della performance del figlio d'arte e del centrocampista dell'Atletico Madrid a tutto campo. Poi Simeone è passato ai marcatori della serata: "Mi è piaciuto tantissimo il passaggio di Julian Alvarez per Lookman. Quella freddezza nel momento cruciale. Ciò parla di umiltà, gerarchia, visione... la vita poi ti ripaga. Ha fatto un secondo tempo di grande sacrificio. Sapevamo di dover rivitalizzare il lavoro degli attaccanti".

Ora il vantaggio dell'Atletico Madrid per la gara di ritorno di Coppa del Re in casa del Barcellona è considerevole: "È chiaro, sappiamo quale avversario andremo ad affrontare. Non possiamo abbassare la guardia. Manca parecchio al ritorno, ma oggi abbiamo regalato una bella gioia alla nostra gente, che se la merita".