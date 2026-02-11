Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Non c'era rigore su Vergara: l'ammissione a Open Var e la replica del Genoa

Non c'era rigore su Vergara: l'ammissione a Open Var e la replica del Genoa
© foto di www.imagephotoagency.it
Ivan Cardia
Oggi alle 00:41I fatti del giorno
Ivan Cardia

Daniele De Rossi aveva ragione. È quello che, in sostanza, emerge dall’ultima puntata di Open Var, su Dazn. Dino Tommasi, componente della Can di A e B, è infatti tornato sul contatto tra Cornet e Vergara che ha portato alla concessione del penalty decisivo per la vittoria del Napoli sul Genoa nell’ultimo turno di campionato. Giudizio netto: il rigore non c’era.

"Il Var Di Bello e l'Avar Fabbri si fanno attirare dal contatto fra Cornet e Vergara - ha spiegato Tommasi -. In verità è una semplice presa di posizione, un movimento del tutto accidentale da parte di Cornet e non è assolutamente fallo. Lo step on foot nasce per punire imprudenza, qua c'è solo una presa di posizione. Tocca il collo del piede, ma è una normale dinamica calcistica. Non c'è né imprudenza né punibilità. La prima immagine può apparire fallosa, ma calcisticamente c'è ben poco. E' una 'strisciata' accidentale, il fallo deve essere chiaro, non così”. Nessun dubbio, invece, sul primo rigore della gara, quello per fallo di Meret su Vitinha: "Non c'è alcun dubbio, lo sgambetto di Meret su Vitinha è chiaro. Rigore correttissimo, in questo caso ottima la chiamata all'on field review".

La “confessione” dell’errore arbitrale ha poi portato il Genoa a una presa di posizione ben più diplomatica rispetto ad altre proteste viste nel corso di questo campionato, con un comunicato stampa: “Riteniamo che il dialogo aperto, il confronto costante e costruttivo attraverso i canali ufficiali dedicati, che si protrae negli anni e mai è venuto a mancare, rimangano gli strumenti più idonei con cui rappresentare il nostro club e contribuire a una sempre maggiore coerenza e precisione, per quanto attenga alle direzioni di gara e nel rispetto di chiare e uniformi linee guida arbitrali”.

