Atalanta e Milan si fermano a vicenda: Juric ritrova Lookman, ad Allegri non basta Ricci

Finisce 1-1 il big match della 9^ giornata di Serie A, quello della New Balance Arena tra l'Atalanta padrone di casa e il Milan di Allegri. I rossoneri hanno aperto le danze da subito con il primo gol da tesserato del Diavolo per Ricci, ma al termine di un primo tempo che è stato un quasi monologo della Dea, è arrivato il meritato pari della squadra nerazzurra. Nella ripresa, persi prima Leao e poi Gimenez, il Milan è di nuovo cresciuto ma non abbastanza per arrivare a far male alla Dea, dovendo anzi invece ringraziare pure Maignan alla fine.

Juric incassa il settimo pareggio di questo campionato, il quinto di fila dell'Atalanta, ma è soddisfatto della prestazione e di aver ritrovato finalmente il miglior Lookman, tornato alla rete dopo i balletti estivi di mercato e 5 mesi dall'ultima volta: "Sono molto soddisfatto di quello che ho visto stasera: la squadra ha giocato bene".

Allegri dal canto suo sa di essere costretto a fare i conti con un'emergenza tosta allo stato attuale, e che in fondo questo possa essere davvero un punto guadagnato per il suo Milan: "Abbiamo sbagliato un po' tecnicamente sia per stanchezza che per la forza dell'Atalanta: ciò ha portato ad un primo tempo abbastanza sottotono dove abbiamo preso un goal evitabile. Nella ripresa siamo molto migliorati, dove abbiamo avuto delle situazioni abbastanza favorevoli".