…con Rolando Maran

“L’esonero di Tudor? Sono sempre dalla parte degli allenatori. Non penso mai che un esonero sia giusto. In una stagione ci sono momenti positivi en negativi. Alla Juve puoi sbagliare meno di altre piazze. Quando c’è un esonero dispiace sempre, conosco la passione che si mette quando si allena”. Così in esclusiva a TuttoMercatoWeb.com Rolando Maran sul cambio di panchina alla Juventus.

Scudetto: su chi punta?

“Il Napoli insieme all’Inter e alla Roma è tra le favorite. Gli azzurri sono i campioni in carica e hanno un tecnico che sa come si vince”.

E la B, mister?

“La Samp mi sembra destinata a risalire, lo Spezia pure. Il Modena ha abbinato esperienza con mentalità. Palermo e Venezia hanno organici importanti come il Monza che ha un potenziale incredibile. Anche il Bari ha tutto per fare bene. Ma la B è un campionato dai mille risvolti. Trovare delle squadre in un periodo o in un altro può cambiare la fase del tuo campionato. La classifica cambia spesso”.

Se le dico Brescia?

“Sono contento che abbia trovato solidità con una società nuova. Brescia merita di tornare nel calcio che le compete”

Lei ha allenato Borrelli. Sì aspettava il salto di categoria?

“Si. Ha un potenziale incredibile. Ha già capito la categoria, sa che c’è tanto da fare e deve lavorare per la squadra. Sono convinto che abbia grandi margini di miglioramento”

Pronto a tornare in pista? Sul campo il suo Brescia s’era salvato…

“La gioia era durata pochi giorni, c’eravamo salvati. Poi è successo quello che tutti sanno. Sì, ho voglia di ripartire. Intanto ho la possibilità di andare a vedere delle partite. Giro, mi informo, mi confronto ed è comunque motivo di crescita”.