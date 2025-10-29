Da Juventus-Udinese a Pisa-Lazio: le probabili formazioni della nona giornata
Concluse le prime gare del turno infrasettimanale del campionato di Serie A, sono ancora tanti i verdetti da emettere nell'ambito della nona giornata. Di seguito le probabili formazioni da tutti i campi, grazie al lavoro degli inviati di TMW.
COMO-VERONA - Mercoledì 29 ottobre ore 18.30
COMO (4-2-3-1): Butez; Posch, Ramon, Diego Carlos, Valle; Perrone, Da Cunha; Kuhn, Nico Paz, Jesus Rodriguez; Douvikas
Allenatore: Fabregas
HELLAS VERONA (3-5-2): Montipò; Nelsson, Bella-Kotchap, Valentini; Belghali, Serdar, Gagliardini, Bernede, Frese; Giovane, Orban
Allenatore: Zanetti
----------
JUVENTUS-UDINESE - Mercoledì 29 ottobre ore 18.30
JUVENTUS (3-4-2-1): Di Gregorio; Gatti, Rugani, Kelly; Kalulu, Locatelli, Thuram, Cambiaso; Conceicao, Yildiz; David
Allenatore: Brambilla
UDINESE (3-5-2): Okoye; Goglichidze, Kabasele, Solet; Ehizibue, Atta, Karlstrom, Piotrowski, Kamara; Zaniolo, Davis
Allenatore: Runjaic
----------
ROMA-PARMA - Mercoledì 29 ottobre ore 18.30
ROMA (3-4-2-1): Svilar; Hermoso, Mancini, Ndicka; Celik, Cristante, Koné, Wesley; Soulé, Pellegrini; Dybala.
Allenatore: Gasperini
PARMA (4-4-2): Suzuki; Delprato, Circati, Valenti, Britschgi; Bernabé, Estevez, Ordonez, Sorensen; Pellegrino, Cutrone.
Allenatore: Cuesta
----------
BOLOGNA-TORINO - Mercoledì 29 ottobre ore 20.45
BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Zortea, Casale, Heggem, Lykogiannis; Moro, Freuler; Bernardeschi, Pobega, Rowe; Dallinga
Allenatore: Italiano
TORINO (3-5-2): Paleari; Ismajli, Maripan, Coco; Pedersen, Casadei, Ilkhan, Vlasic, Lazaro; Ngonge, Simeone
Allenatore: Baroni
----------
GENOA-CREMONESE - Mercoledì 29 ottobre ore 20.45
GENOA (4-2-3-1): Leali; Norton-Cuffy, Ostigard, Vasquez, Ellertsson; Frendrup, Masini; Thorsby, Malinovskyi, Vitinha; Colombo
Allenatore: Vieira
CREMONESE (3-5-2): Silvestri; Terracciano, Baschirotto, Bianchetti; Barbieri, Payero, Bondo, Vandeputte, Zerbin; Vazquez, Bonazzoli
Allenatore: Nicola
----------
INTER-FIORENTINA - Mercoledì 29 ottobre ore 20.45
INTER (3-5-2): Sommer; Akanji, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Sucic, Calhanoglu, Barella, Carlos Augusto; Lautaro Martinez, Pio Esposito
Allenatore: Chivu
FIORENTINA (3-5-1-1): De Gea; Pongracic, Comuzzo, Ranieri; Dodo, Ndour, Nicolussi Caviglia, Mandragora, Fortini; Gudmundsson; Kean
Allenatore: Pioli
----------
CAGLIARI-SASSUOLO - Giovedì 30 ottobre ore 18.30
CAGLIARI (4-3-2-1): Caprile; Zappa, Zé Pedro, Luperto, Obert; Palestra, Prati, Adopo; Folorunsho, Felici; Borrelli
Allenatore: Pisacane
SASSUOLO (4-3-3): Muric; Coulibaly, Idzes, Candé, Doig; Vranckx, Lipani, Koné; Volpato, Cheddira, Laurienté
Allenatore: Grosso
----------
PISA-LAZIO - Giovedì 30 ottobre ore 20.45
PISA (3-5-2): Semper; Canestrelli, Caracciolo, Bonfanti; Touré, Marin, Aebischer, Akinsanmiro, Cuadrado; Tramoni, Nzola
Allenatore: Gilardino
LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Gila, Romagnoli, Marusic; Guendouzi, Cataldi, Basic; Isaksen, Dia, Zaccagni
Allenatore: Sarri
