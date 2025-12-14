Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Parma beffato, Lazio eroica al Tardini: Sarri fa 200 punti e torna corsaro 45 giorni dopo

© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 00:45I fatti del giorno
Pierpaolo Matrone

Era dalla fine di settembre che la Lazio non vinceva lontano dall’Olimpico, dal 3-0 di Marassi contro il Genoa. Per tornare al successo esterno, la squadra di Maurizio Sarri sceglie la strada più tortuosa e, forse per questo, più esaltante: espugnare il Tardini battendo il Parma 1-0 nonostante una doppia inferiorità numerica. Una vittoria di carattere, sacrificio e lucidità tattica, che rilancia i biancocelesti nella corsa all’Europa.

Il primo tempo, giocato in parità numerica, è già un manifesto della serata laziale: la squadra di Sarri controlla, crea e sfiora il vantaggio in almeno tre occasioni, mostrando organizzazione e idee chiare. Poi arrivano le espulsioni di Zaccagni e Basic, che cambiano completamente lo spartito del match. In nove contro undici, negli ultimi minuti, il Parma sembra avere la strada spianata. Ma è qui che emerge l’anima della Lazio.

Quando la partita sembra destinata a un assedio difensivo, ecco il colpo che non ti aspetti. Su una disattenzione della retroguardia gialloblù, Noslin – spesso decisivo nei momenti più difficili – si inserisce e punisce il Parma, firmando l’1-0 che vale tre punti pesantissimi. Una rete che certifica una vittoria strameritata, arrivata grazie a una lezione di compattezza e disciplina: anche in nove si può vincere, se i principi sono chiari.

Nel post-partita Sarri, festeggiando anche i 200 punti in biancoceleste, rivendica la crescita della squadra: “Questa vittoria lascia entusiasmo. Siamo stati applicati, coraggiosi e ordinati anche in inferiorità numerica. I numeri dicono che abbiamo meritato”. Amaro, invece, Carlos Cuesta: “Non siamo riusciti a sfruttare la superiorità numerica. Ci dispiace per il risultato”. Al Tardini resta l’immagine di una Lazio quasi eroica, capace di trasformare l’emergenza in impresa.

Editoriale di Luca Calamai Immagine box laterale di Luca Calamai Date una Lazio vera al miracoloso Sarri. Il tocco di braccio di Simeone era da rigore. La Juve non vende ma la scelta dei proprietari sembra più un dovere che un piacere. Una domenica da grandi: rischia più il Napoli
