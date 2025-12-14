Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Il Torino torna al successo e Baroni respira, la Cremonese frena con polemica finale

Il Torino torna al successo e Baroni respira, la Cremonese frena con polemica finaleTUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Simone Bernabei
Oggi alle 00:41I fatti del giorno
Simone Bernabei

Il Torino di Marco Baroni torna al successo. Un 1-0 contro la Cremonese che risistema la classifica e permette al tecnico granata di respirare dopo settimane di discussioni in merito al suo futuro. All'Olimpico Grande Torino la decide al 27' Nikola Vlasic, con la Cremonese che recrimina per un mani di Simeone in area di rigore negli ultimissimi secondi di match.

Le parole di Baroni:
Mi soddisfa l'atteggiamento da Toro, da squadra. Si parte da qui, dal lavoro. Abbiamo recuperato Ismajli e Simeone, Zapata sta crescendo... E' tutto importante, oltre ai tre punti. Non era una gara scontata, l'abbiamo affrontata come dovevamo. Vlasic? E' importante, come tanti altri, e sta trovando il suo ruolo. Si sta centrando dal punto di vista psico-fisico: nella difficoltà, quando sei squadra diventa tutto più facile".

Le parole di Nicola:
"Dobbiamo aumentare esperienza e mentalità, giocare qui contro il Toro non è facile e loro hanno qualità importanti altrimenti non avrebbero fatto cinque clean-sheet. Sono soddisfatto del nostro spirito e della voglia di giocare, serve fare velocemente esperienza e sentire che possiamo essere competitivi contro tutti. Peccato non aver pareggiato, lo accettiamo. Come ha visto l'episodio di Simeone? L'ho visto, ma come sempre dico la mia idea e accetto. Da regolamento, per me doveva essere sanzionato e ha aumentato l'ingombro. Per me era da sanzionare, ma non è stato fatto e lo accettiamo".

Articoli correlati
Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 13 dicembre Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 13 dicembre
Torino, Vlasic cuore granata: "Qui è casa mia, devo dare tutto per squadra e tifosi"... Torino, Vlasic cuore granata: "Qui è casa mia, devo dare tutto per squadra e tifosi"
Torino, Maripan: "Dovevamo vincere e l'abbiamo fatto, il club ha una grande storia"... Torino, Maripan: "Dovevamo vincere e l'abbiamo fatto, il club ha una grande storia"
Altre notizie I fatti del giorno
John Elkann ed Exor chiudono ogni porta a Tether: "La Juventus non è in vendita" John Elkann ed Exor chiudono ogni porta a Tether: "La Juventus non è in vendita"
Serie A, la classifica aggiornata e le probabili delle prossime gare del 15° turno... Serie A, la classifica aggiornata e le probabili delle prossime gare del 15° turno
Atalanta sulle spalle di Scamacca (che sogna l'azzurro). Gaetano non basta al Cagliari... Atalanta sulle spalle di Scamacca (che sogna l'azzurro). Gaetano non basta al Cagliari
Parma beffato, Lazio eroica al Tardini: Sarri fa 200 punti e torna corsaro 45 giorni... Parma beffato, Lazio eroica al Tardini: Sarri fa 200 punti e torna corsaro 45 giorni dopo
Il Torino torna al successo e Baroni respira, la Cremonese frena con polemica finale... Il Torino torna al successo e Baroni respira, la Cremonese frena con polemica finale
Dall’investitura per Italiano all’assenza di Leao: le parole della vigilia di Spalletti... Dall’investitura per Italiano all’assenza di Leao: le parole della vigilia di Spalletti e Allegri
Serie B, i risultati di oggi: cade il Monza, colpo esterni di Padova e Modena. Cesena... Serie B, i risultati di oggi: cade il Monza, colpo esterni di Padova e Modena. Cesena in rimonta
Dalla conferma di Ferguson alla panchina di Lang, i probabili undici del 15° turno... Dalla conferma di Ferguson alla panchina di Lang, i probabili undici del 15° turno di Serie A
Editoriale di Luca Calamai Immagine box laterale di Luca Calamai Date una Lazio vera al miracoloso Sarri. Il tocco di braccio di Simeone era da rigore. La Juve non vende ma la scelta dei proprietari sembra più un dovere che un piacere. Una domenica da grandi: rischia più il Napoli
Le più lette
1 Date una Lazio vera al miracoloso Sarri. Il tocco di braccio di Simeone era da rigore. La Juve non vende ma la scelta dei proprietari sembra più un dovere che un piacere. Una domenica da grandi: rischia più il Napoli
2 Il figlio della principessa aggredito dopo Monaco-Galatasaray: "Ho temuto per la vita"
3 Inter, sfida a PSG e Real per Konate. Intanto il Liverpool ha già una shortlist per sostituirlo
4 Ricardo Quaresma diventa "eroe" ed entra in EA FC 26. Così fa felice il figlio Ricky
5 Luis Oliveira ricorda i tifosi del Cagliari: "Mi invitavano a pranzo e cena a casa loro"
Ora in radio
Repliche 00:00Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
Guelfi e Ghibellini 11:00Guelfi e Ghibellini
Guelfi e Ghibellini la trasmissione che strizza l'occhio al calcio attraverso argomenti leggeri passando per la cucina la cronaca la attualità e la politica.
Repliche 13:00Repliche
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 John Elkann ed Exor chiudono ogni porta a Tether: "La Juventus non è in vendita"
Immagine top news n.1 Serie A, la classifica aggiornata e le probabili delle prossime gare del 15° turno
Immagine top news n.2 Atalanta sulle spalle di Scamacca (che sogna l'azzurro). Gaetano non basta al Cagliari
Immagine top news n.3 Serie A, 15^ giornata LIVE: chance per Politano, ancora Ferguson
Immagine top news n.4 Serie A, la classifica aggiornata: l’Atalanta continua la sua risalita e ne supera altre due
Immagine top news n.5 In campionato un'Atalanta formato Europa: Cagliari battuto 2-1, Scamacca show
Immagine top news n.6 Juventus, guarda chi si rivede: Milik torna a lavorare in gruppo dopo ben 550 giorni
Immagine top news n.7 Nelle difficoltà c'è sempre Noslin: Lazio eroica, passa in 9 contro 11 e vince a Parma
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Il Milan aveva già capito il suo grande difetto la scorsa estate Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 L'elogio di De Rossi per Norton-Cuffy, destinato a essere "il più forte di tutti"
Immagine news podcast n.2 La Fiorentina è pronta a una clamorosa rivoluzione nella propria rosa?
Immagine news podcast n.3 Il grande sogno (impossibile) di De Laurentiis sul futuro di Antonio Conte
Immagine news podcast n.4 Due obiettivi per sostituire Salah: uno in Serie A, l'altro è... da Tiago Pinto
TMW Radio Sport
Immagine news Serie A n.1 Garbo: "Juve, serve un regista e non Frattesi. Milan, dubbi su Icardi"
Immagine news Serie A n.2 Simone Braglia: "Il Genoa può battere questa Inter. Milan, occhio al Sassuolo"
Immagine news Serie A n.3 De Paola: "Il Napoli sta fallendo il doppio obiettivo. Juve, è partita verità"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 13 dicembre
Immagine news Serie A n.2 Napoli su Mainoo insieme ad atri 10 club, ma il Manchester United per ora dice no: il motivo
Immagine news Serie A n.3 Luis Oliveira ricorda i tifosi del Cagliari: "Mi invitavano a pranzo e cena a casa loro"
Immagine news Serie A n.4 Inter, sfida a PSG e Real per Konate. Intanto il Liverpool ha già una shortlist per sostituirlo
Immagine news Serie A n.5 Torino, Vlasic cuore granata: "Qui è casa mia, devo dare tutto per squadra e tifosi"
Immagine news Serie A n.6 Cagliari, Palestra: "Voglio sempre migliorare. Mercato? Non ci penso"
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Modena, Sottil: "Prestazioni di oggi supersonica, oggi e domani festeggeremo"
Immagine news Serie B n.2 Bari, Milani: "Il pareggio? Non è un risultato negativo"
Immagine news Serie B n.3 Cesena, Mignani: "Ragazzi eccezionali, hanno fatto una piccola impresa"
Immagine news Serie B n.4 Mantova, Possanzini: "Peccato, se si va sopra 2-0 si può vincere. Questo ko fa male"
Immagine news Serie B n.5 Avellino, Biancolino: "Avremmo meritato il pareggio, ma mi aspetto di più da tutti"
Immagine news Serie B n.6 Juve Stabia, Abate: "Dobbiamo crescere in intraprendenza e mentalità""
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Pro Patria, Zema su Bolzoni: "Scelta di cuore e di coraggio. È l’uomo giusto per creare l’alchimia"
Immagine news Serie C n.2 Casertana, Degli Esposti: "I tifosi sono il nostro valore aggiunto. Vorrei il Pinto pieno"
Immagine news Serie C n.3 Novara, Zanchetta avverte: "Col Cittadella servirà soffrire, ma ce la giocheremo a viso aperto"
Immagine news Serie C n.4 AlbinoLeffe, Lopez avverte: "A Trieste servirà continuità per tutti i 90 minuti"
Immagine news Serie C n.5 Serie B, partita pirotecnica al Manuzzi: il Cesena ribalta il Mantova 3-2
Immagine news Serie C n.6 Floro Flores prima di Benevento-Giugliano: "Gara insidiosa, Simonetti può partire titolare"
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Bologna-Juventus, felsinei che non vincono in casa da 27 anni
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Genoa-Inter, le ambizioni dei nerazzurri contro l'imbattuto De Rossi
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Milan-Sassuolo, neroverdi storicamente indigesti al Diavolo
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Inter Women, Bugeja show nel derby: "Vittoria bellissima, tornare così dopo l’infortunio è speciale"
Immagine news Calcio femminile n.2 Inter Women, Andres: "Felici per il risultato, le grandi si vedono in gare come queste"
Immagine news Calcio femminile n.3 Serie A Femminile, alla Roma basta il minimo indispensabile: 2-0 alla Ternana
Immagine news Calcio femminile n.4 Serie A Femminile, Roma avanti 2-0 sulla Ternana all'intervallo
Immagine news Calcio femminile n.5 Serie A Women, Milan-Inter 1-5: tripletta di Bugeja e sorpasso nerazzurro in classifica
Immagine news Calcio femminile n.6 Serie A Women, 9ª giornata: al 45' Milan-Inter è sull'1-1. Ivana risponde a Van Dooren
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.164 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Mauro Milanese: "L'Inter di Ronaldo, gli alani di Ferlaino e le sfuriate di Gaucci" Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Il caso Salah deve far riflettere