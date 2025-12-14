Il Torino torna al successo e Baroni respira, la Cremonese frena con polemica finale

Il Torino di Marco Baroni torna al successo. Un 1-0 contro la Cremonese che risistema la classifica e permette al tecnico granata di respirare dopo settimane di discussioni in merito al suo futuro. All'Olimpico Grande Torino la decide al 27' Nikola Vlasic, con la Cremonese che recrimina per un mani di Simeone in area di rigore negli ultimissimi secondi di match.

Le parole di Baroni:

Mi soddisfa l'atteggiamento da Toro, da squadra. Si parte da qui, dal lavoro. Abbiamo recuperato Ismajli e Simeone, Zapata sta crescendo... E' tutto importante, oltre ai tre punti. Non era una gara scontata, l'abbiamo affrontata come dovevamo. Vlasic? E' importante, come tanti altri, e sta trovando il suo ruolo. Si sta centrando dal punto di vista psico-fisico: nella difficoltà, quando sei squadra diventa tutto più facile".

Le parole di Nicola:

"Dobbiamo aumentare esperienza e mentalità, giocare qui contro il Toro non è facile e loro hanno qualità importanti altrimenti non avrebbero fatto cinque clean-sheet. Sono soddisfatto del nostro spirito e della voglia di giocare, serve fare velocemente esperienza e sentire che possiamo essere competitivi contro tutti. Peccato non aver pareggiato, lo accettiamo. Come ha visto l'episodio di Simeone? L'ho visto, ma come sempre dico la mia idea e accetto. Da regolamento, per me doveva essere sanzionato e ha aumentato l'ingombro. Per me era da sanzionare, ma non è stato fatto e lo accettiamo".