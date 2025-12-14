Dall’investitura per Italiano all’assenza di Leao: le parole della vigilia di Spalletti e Allegri

Fra poche ore la nostra Serie A proporrà due sfide molto interessanti: il Milan ospita il Sassuolo a San Siro alle 12:30, mentre la Juventus affronta il Bologna in trasferta alle 20:45. Entrambi gli allenatori, Massimiliano Allegri e Luciano Spalletti, hanno presentato come di consueto le rispettive partite in conferenza stampa, affrontando i principali temi legati alla squadra, agli infortuni e agli obiettivi stagionali.

Le parole di Allegri

Mister Allegri ha in primis sottolineato l’importanza di invertire la rotta contro il Sassuolo, evidenziando che i numeri contro le neopromosse non sono favorevoli e che la squadra rossonera dovrà giocare con “grande ordine e rispetto”. Il tecnico del Milan ha aggiornato sul bollettino medico: assente Leao, Fofana non convocato, c’è Athekame, mentre il ritorno di Santi Gimenez è atteso a stretto giro. Per quanto riguarda infine i singoli, Allegri ha elogiato Pulisic e Nkunku per qualità tecniche e margini di crescita, invitando quest’ultimo a essere più sereno. "Domani è la prima alle 12.30, ci avviamo verso le feste. La priorità nostra è di affrontare il Sassuolo con grande ordine, le partite durano 100 minuti", un estratto della conferenza di Max.

Le parole di Spalletti

Mister Spalletti, invece, ha parlato a lungo del Bologna, evidenziando per prima cosa la qualità dell’avversario e, soprattutto, di mister Italiano ("Ho consigliato a tutti di prenderlo, non solo a De Laurentiis", la sua investitura in ricordo dell’addio al Napoli e della ricerca del suo successore). Ha poi aggiornato sulle condizioni di Bremer e Rugani, sottolineando la necessità di gestire i suoi giocatori con attenzione per evitare ricadute. Il tecnico della Vecchia Signora ha spiegato anche la scelta di non andare più in ritiro, puntando sulla condizione mentale del gruppo. Infine, una battuta inevitabile sul caso Tether: "Oggi Elkann ha parlato di futuro e dobbiamo avere in mente quel pensiero lì".