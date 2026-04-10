Padova, la Curva Sud riapre dopo trent’anni: dall’esilio dell’Euganeo al ritorno a casa

Più che l’inaugurazione di un settore dello stadio, sembra la chiusura di una ferita lunga trent’anni. Domenica, in occasione della sfida contro l’Empoli, il Padova ritroverà ufficialmente la sua nuova Curva Sud allo stadio Euganeo: un evento che per la tifoseria biancoscudata ha il sapore del ritorno a casa, dopo decenni vissuti in un impianto mai realmente sentito come proprio.

Dalla sua inaugurazione nel 1994, infatti, l’Euganeo è sempre stato percepito come una sorta di "esilio" rispetto al calore e alla compattezza del vecchio 'Appiani'. La nascita del nuovo impianto fu legata alla promozione del Padova in Serie B alla fine degli anni Ottanta, quando lo stadio Appiani non veniva più considerato adeguato agli standard richiesti. Il progetto, firmato da Gino Zavanella, prevedeva inizialmente uno stadio moderno e completamente coperto, ma i lavori (iniziati nel 1989) procedettero tra rallentamenti e revisioni. Quando il Padova vi disputò le prime gare nel 1994, l’Euganeo era ancora incompleto: mancavano coperture definitive e proprio la Curva Sud. Solo tra il 1998 e il 2000 l’impianto arrivò a una configurazione più vicina a quella definitiva

Il capitolo più travagliato di questa storia si apre però nel gennaio 2021, con l’avvio del cantiere per la nuova Curva Sud. Il progetto nasce con l’obiettivo di restituire intensità al tifo, avvicinando i sostenitori al campo e integrando l’intervento con la realizzazione di due palazzetti dello sport.

Le speranze, però, si scontrano presto con la realtà. Nel novembre 2022 la Procura di Padova dispone il sequestro preventivo dell’area nell’ambito di un’inchiesta su presunte irregolarità nei subappalti e nelle forniture. Il cantiere si ferma, i tempi si allungano, il malcontento cresce. A complicare ulteriormente il quadro arrivano i rallentamenti legati al Covid, la rescissione del contratto con la ditta Steel e l’aumento vertiginoso dei costi.

Come ricordato dall’assessore allo Sport Diego Bonavina durante la presentazione ufficiale, l’opera "ha passato diverse traversie": dai blocchi giudiziari poi archiviati fino alla lievitazione economica del progetto, passato dai 5,8 milioni iniziali agli attuali 13 milioni di euro. Un incremento che il Comune attribuisce soprattutto all’aumento del costo delle materie prime.

La ripartenza definitiva dei lavori arriva soltanto nell’aprile 2025, affidando il completamento dell’intervento a una nuova impresa. E adesso il traguardo è finalmente realtà.

La risposta della piazza, del resto, racconta meglio di qualsiasi dichiarazione quanto fosse atteso questo momento: la nuova Curva Sud è andata immediatamente sold out, come confermato dall’amministratore delegato Alessandra Bianchi. "La tifoseria ne ha sofferto tanto", ha spiegato la dirigente biancoscudata, sottolineando quanto questa riapertura rappresenti anche simbolicamente la possibilità di "scrivere un bel finale" di stagione.

Ancora più diretto il messaggio arrivato dagli Ultras Padova, che sui social hanno definito questo passaggio come la fine di "un vuoto durato tre decenni". Parole che restituiscono perfettamente il peso emotivo dell’evento: "Domenica entreremo in quella che potremmo finalmente chiamare CASA".

Per questo la riapertura della Curva Sud va oltre il semplice completamento di un’opera pubblica. È il tentativo di restituire al Padova il proprio cuore pulsante dentro lo stadio .

Dopo trent’anni di attese, scandali, ritardi e promesse mancate, l’Euganeo prova finalmente a somigliare un po’ di più alla casa che i tifosi biancoscudati hanno sempre desiderato.