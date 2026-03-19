Serie B, il turno infrasettimanale rimescola le carte: fra grandi malate e underdog che non mollano

In attesa del recupero di Catanzaro-Modena, gara rinviata a causa dell’allerta meteo in Calabria, nel turno infrasettimanale non sono mancate le sorprese e una ridefinizione della classifica in ogni zona. In alto infatti il Frosinone ha approfittato delle frenate di Monza e Palermo per guadagnare due punti su entrambe: i ciociari ora sono terzi a -2 dai brianzoli e quel secondo posto che vuol dire promozione diretta e hanno portato a quattro le lunghezze di vantaggio sui rosanero. E come dice mister Alvini “I playoff non ci bastano, possiamo fare di più”.

Si riapre inoltre la corsa ai play off con Juve Stabia e soprattutto Cesena in frenata brusca e l’arrivo di gran carriera di squadre che fino a poche settimane fa guardavano più alle loro spalle che davanti a loro. L’Avellino, con tre successi di fila, si porta infatti a -1 dall’ottavo posto scavalcando anche il SudTirol, ma anche la Carrarese potrebbe farci un pensierino anche se per entrambe la priorità è blindare la Serie B per giocarci anche il prossimo anno.

In coda invece la squadra più in salute è il Pescara che pur essendo sempre ultimo ora vede la salvezza vicina con il terzetto Sampdoria, Bari, Virtus Entella ad appena due lunghezze di distanza. In caduta libera c’è invece l’Empoli che rischia una doppia retrocessione che sarebbe molto dolorosa specialmente dopo essere partiti con l’ambizione di un campionato di alta classifica, seppur non da promozione diretta. Sono nove ora le squadre racchiuse in appena cinque punti per una situazione da monitorare giornata dopo giornata con grandi malate - Bari, Sampdoria e Spezia oltre gli azzurri toscani - che non riescono a trovare la cura per uscire dalle difficoltà e altre formazioni meno quotate – Mantova e Carrarese – che invece fanno il loro e al momento sarebbero certe della permanenza in Serie B.

CLASSIFICA SERIE B

Venezia 67

Monza 64

Frosinone 62

Palermo 58

Catanzaro 52*

Modena 47*

Juve Stabia 42

Cesena 40

Avellino 39

Sudtirol 38

Carrarese 36

Padova 34

Mantova 34

Empoli 33

Sampdoria 31

Bari 31

Virtus Entella 31

Spezia 30

Reggiana 30

Pescara 29

* una gara in meno