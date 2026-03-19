Sbancata Cremona, la Fiorentina va in Polonia per il ritorno degli ottavi di Conference

La Fiorentina archivia con la mente la vittoria di Cremona, che ha permesso ai viola di raggiungere per la prima volta in stagione una posizione di sicurezza in classifica per quanto riguarda la lotta per non retrocedere: non c'è tempo per festeggiare e sentirsi appagati, il calendario impone subito di tornare in campo per difendere il vantaggio di un gol accumulato nei 90 minuti d'andata al Franchi contro i polacchi del Rakow, nel confronto valevole per gli ottavi di finale di Conference League.

Ha presentato la partita, parlando in conferenza stampa alla vigilia, Paolo Vanoli. Ha detto, l'allenatore della Fiorentina, ripartendo appunto dal 4-1 di Cremona: "Vincere ti dà autostima, è stata una partita veramente importante e abbiamo vinto attraverso una grande prestazione. Ora dobbiamo essere bravi, perché quella gara è il passato e domani ci giochiamo la qualificazione contro un avversario che all'andata ci ha dato fastidio in più di un'occasione. Dovremo recuperare le energie mentali, ma penso che il risultato di Cremona aiuti a farlo prima".

Con Vanoli, ha parlato della sfida anche il centrocampista Cher Ndour, a segno all'andata con il momentaneo 1-1: "La Conference è una competizione europea e prestigiosa, io come credo tutta la Fiorentina ci siamo affezionati. E cerchiamo di dare il massimo, per provare ad andare più avanti possibile. Il nostro obiettivo rimane passare il turno domani e siamo concentrati al 100%".