Chivu si gode la maturità della sua Inter: a Udine prova da corazzata italiana ed europea

Vittoria solida e di grande peso specifico per l’Inter, che passa 1-0 a Udine e rafforza il primato in classifica, portandosi a +6 sul Milan. Un successo tutt’altro che scontato, figlio di una prova matura e intelligente: autoritaria nel primo tempo, ordinata e concreta nella ripresa, contro un’Udinese cresciuta alla distanza ma mai realmente in grado di ribaltare l’inerzia del match. La gara si indirizza nei primi 45 minuti, in cui la squadra di Cristian Chivu impone ritmo e qualità nel palleggio. L’Inter occupa stabilmente la metà campo avversaria, crea occasioni soprattutto sugli esterni e trova il gol al 20’: l’intesa tra Esposito e il capitano libera Lautaro Martinez, freddo nel liberarsi e preciso nel superare Okoye. I nerazzurri sfiorano il raddoppio, mentre i friulani si rendono pericolosi solo una volta, con Piotrowski, fermato da Sommer prima dell’infortunio. Nella ripresa aumenta l’equilibrio. L’Inter abbassa il baricentro e controlla, l’Udinese prova ad alzare il pressing e a cambiare assetto, senza però trovare varchi. Il 2-0 di Dimarco viene annullato per fuorigioco, ma nel finale i nerazzurri resistono e portano a casa tre punti pesantissimi nella corsa scudetto.

L'analisi di mister Chivu

"Per maturità e ricerca del gioco, ma anche per capire i momenti e l'avversario, sono soddisfatto. Grande prova di maturità anche nell'accettare che gli ultimi minuti erano difficili e dovevamo difendere come abbiamo fatto. La crescita è merito dei ragazzi e del lavoro quotidiano, c'è grande voglia di voler essere competitivi e di rimanere coerenti con il lavoro e con le nostre ambizioni. Vogliamo essere la nostra miglior variante sempre, consapevoli che si gioca ogni tre giorni e che abbiamo il dovere di essere sempre pronti a fare la nostra partita".

L'analisi di mister Runjaic

"Penso che l'Inter sia partita con enorme qualità e con tanta intensità. Posso dire che è una delle migliori squadre, in Italia e in Europa: noi non abbiamo fatto un cattivo secondo tempo, nel primo ci è mancata la qualità e l'occasione per trovare il pareggio".