Como, Fabregas non chiude a Bernardo Silva. E sul suo futuro: "Non chiedo il rinnovo"

Alla vigilia di Como-Milan, Cesc Fabregas ha fatto il punto su presente e futuro del progetto lariano, toccando anche i temi di mercato che animano l’ambiente. Il tecnico spagnolo ha chiarito la linea guida: ringiovanire la rosa e abbassare l’età media, puntando su profili che abbiano ancora fame e margini di crescita, ma anche personalità di esperienza come Bernardo Silva, a cui non chiude“La nostra filosofia è andare avanti con gente giovane, sempre meno over 30. Non significa chiuderci a prescindere: se c’è un’opportunità importante, si fa”, ha spiegato.

Fabregas insiste sull’identità: “Vogliamo giocatori che devono ancora fare, non che hanno già fatto. Ho bisogno di gente affamata per la mia maniera di essere”. Senza dogmi, però: “Ci possono essere anche occasioni con grandi giocatori, vediamo”. Interpellato sul suo legame con Como, l’ex centrocampista guarda all’oggi e alla costruzione quotidiana: “Dico di essere innamorato della società e della città, perché qui è tutto diverso. Lo stiamo creando insieme, con serenità e grande attenzione al dettaglio”. Poi una riflessione sul peso dei media: “Siete il quarto potere del mondo. Potete influenzare la gente: oggi posso dire ‘bianco’, ma se dite ‘nero’ la gente crede a voi”.



Infine, sul futuro personale, nessuna fretta né richieste: “Non andrò da Suwarso per un nuovo contratto. Faccio questo con il cuore. Qui c’è un confronto bello con i tifosi, c’è gente che ha lasciato la famiglia per venire: c’è tutto”. Parole che raccontano un progetto, prima ancora di un mercato.