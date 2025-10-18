Napoli, Conte recupera Buongiorno e Politano ma occhio al Torino e al "fattore Baroni"

Antonio Conte invita alla prudenza, nel giorno di vigilia della sfida di campionato tra il Torino e il suo Napoli. L'anno scorso Marco Baroni, alla guida della Lazio, è stata l'assoluta bestia nera del tecnico salentino e dei tre precedenti - contando anche la Coppa Italia - due sono andati a favore del toscano, e l'altro si è concluso in pareggio. Per questo l'allenatore dei partenopei non dà per scontato l'esito del match: "Sicuramente sarà una partita difficile, conosco l'ambiente, vivo a Torino e quando non allenavo ero spesso a vedere le partite, è una squadra gloriosa, ha tradizione, ha un ottimo allenatore, l'anno scorso la Lazio è stata la nostra bestia nera perdendo in campionato e coppa, poi al ritorno pareggiarono alla fine. Domani sarà un'altra partita".

Conte potrà però beneficiare dei recuperi di Buongiorno e Politano, mentre per Rrahmani e Lobotka sono ancora in fase di recupero. Lo slovacco dovrebbe essere sostituito da Gilmour: "L'anno scorso capitò all'inizio un problema a Lobotka, lo sostituì in maniera egregia, ho totale fiducia nel ragazzo, quando viene chiamato in causa ha sempre risposto presente, anche al termine della scorsa stagione. Come caratteristiche sposa perfettamente quelle di Lobotka, lo prendemmo per questo, non c'era un sostituto di Lobotka, trovare un altro... è difficile, hanno tutti caratteristiche diverse, non sono play, dovremmo nell'eventualità adattare qualcuno, mi auguro di no".

Infine, Conte ha parlato anche delle difficoltà a segnare che sta avendo McTominay: "E' molto semplice, lui ha cambiato status, è stato il miglior giocatore del campionato, è arrivato quando non era utilizzato allo United, da underdog, da chi doveva dimostrare, oggi ha cambiato status e le attenzioni nei tuoi confronti anche da chi prepara la partita sono totalmente diverse. Oggi è visto in maniera diversa, è semplice semplice, si è adattato a tutto l'anno scorso, due punte, 4-3-3, è inevitabile oggi vederlo diversamente dall'avversario e quindi anche con accorgimenti diversi".